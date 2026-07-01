01 de julho de 2026
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COPA DO MUNDO

Piracicabanos se preparam para acompanhar Brasil nas oitavas

Por Vitória Duarte / JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
A expectativa é de grande movimentação em Piracicaba para o confronto entre Brasil e Noruega, neste domingo (5) pelas oitavas de final da Copa do Mundo.
A expectativa é de grande movimentação em Piracicaba para o confronto entre Brasil e Noruega, neste domingo (5) pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

A expectativa é de grande movimentação em Piracicaba para o confronto entre Brasil e Noruega, neste domingo (5), às 17h, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Bares e pontos de encontro da cidade se organizam para receber torcedores com telões, promoções, música ao vivo e programação especial antes e depois da partida.

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Tradicionais locais de transmissão, como os estabelecimentos da Avenida Armando de Salles Oliveira e da Avenida Independência, além de casas como Meat Steak House, Espetinho Piracema, Espetinho Dourados e O Brutus/Ferro Velho Bar, devem reunir grande público durante o jogo.

Além da exibição da partida em telões, muitos estabelecimentos prepararam promoções de chopp, cardápios especiais e atrações musicais para animar os torcedores ao longo do domingo.

A expectativa é de lotação, já que o confronto vale uma vaga nas quartas de final da competição. Por isso, diversos bares recomendam reserva antecipada de mesas ou a compra de ingressos, quando houver cobrança de entrada.

Os estabelecimentos devem abrir entre o início da tarde e o meio da tarde para o tradicional “esquenta”, permitindo que os torcedores acompanhem toda a programação antes da bola rolar.

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