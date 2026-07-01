A expectativa é de grande movimentação em Piracicaba para o confronto entre Brasil e Noruega, neste domingo (5), às 17h, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Bares e pontos de encontro da cidade se organizam para receber torcedores com telões, promoções, música ao vivo e programação especial antes e depois da partida.

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Tradicionais locais de transmissão, como os estabelecimentos da Avenida Armando de Salles Oliveira e da Avenida Independência, além de casas como Meat Steak House, Espetinho Piracema, Espetinho Dourados e O Brutus/Ferro Velho Bar, devem reunir grande público durante o jogo.