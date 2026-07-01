O trabalho de combate aos vazamentos na rede de abastecimento de Piracicaba já apresenta resultados práticos para a população. Em pouco mais de três meses, o Programa de Controle de Perdas do Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto) localizou 366 vazamentos ocultos, dos quais 363 já foram reparados, contribuindo para melhorar o fornecimento de água em mais de 40 bairros do município.

A ação utiliza a tecnologia de geofonamento, que permite identificar vazamentos subterrâneos antes que eles apareçam na superfície, reduzindo o desperdício de água tratada e aumentando a eficiência da distribuição.

Tecnologia percorreu mais de 650 quilômetros de rede

Desde o início da operação, as equipes especializadas vistoriaram 656 quilômetros de tubulações, utilizando equipamentos capazes de detectar ruídos provocados por vazamentos invisíveis.