O trabalho de combate aos vazamentos na rede de abastecimento de Piracicaba já apresenta resultados práticos para a população. Em pouco mais de três meses, o Programa de Controle de Perdas do Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto) localizou 366 vazamentos ocultos, dos quais 363 já foram reparados, contribuindo para melhorar o fornecimento de água em mais de 40 bairros do município.
A ação utiliza a tecnologia de geofonamento, que permite identificar vazamentos subterrâneos antes que eles apareçam na superfície, reduzindo o desperdício de água tratada e aumentando a eficiência da distribuição.
Tecnologia percorreu mais de 650 quilômetros de rede
Desde o início da operação, as equipes especializadas vistoriaram 656 quilômetros de tubulações, utilizando equipamentos capazes de detectar ruídos provocados por vazamentos invisíveis.
Após a identificação do problema, cada ponto é sinalizado e encaminhado para as equipes responsáveis pelo reparo. Segundo o Semae, os poucos consertos que ainda estão pendentes devem ser concluídos nos próximos dias.
A expectativa é ampliar o programa para aproximadamente 1.500 quilômetros de rede, permitindo que novas regiões da cidade também sejam beneficiadas.
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Mais de 40 bairros já receberam os serviços
Os trabalhos já passaram por bairros como Pauliceia, Morada do Sol, Eldorado, Esplanada, Parque dos Eucaliptos, Itapuã, Ibirapuera, Vila Cristina, Novo Horizonte, Água Branca e, atualmente, seguem pela região do São Francisco.
De acordo com o gerente de Controle de Perdas do Semae, Sandro Fernando Camossi, a quantidade de vazamentos encontrados vem diminuindo graças aos investimentos realizados na infraestrutura do sistema de abastecimento.
Segundo ele, atualmente é identificado, em média, um vazamento a cada dois quilômetros de rede vistoriada, índice considerado melhor do que o registrado anteriormente.
Investimentos superam R$ 120 milhões
O programa faz parte de um amplo plano de modernização da infraestrutura de saneamento desenvolvido pela Prefeitura de Piracicaba e pelo Semae.
Somente entre 2025 e 2026, os investimentos próprios na área ultrapassam R$ 120 milhões, contemplando obras de modernização das estações de tratamento, construção de reservatórios, implantação de novas adutoras, substituição de tubulações antigas e ampliação da capacidade operacional do sistema.
O serviço de geofonamento é executado pelo Consórcio Geo Piracicaba, por meio de um contrato de R$ 2,4 milhões.
Novas obras vão ampliar a segurança hídrica
Além do combate aos vazamentos, o município mantém outras intervenções estruturantes em andamento.
Na região de Santa Teresinha, está sendo executada uma obra de R$ 25,3 milhões, que prevê a substituição de quase 20 quilômetros de redes e adutoras, além da troca de mais de dois mil ramais domiciliares.
Outra frente de trabalho será iniciada na Vila Independência, onde serão investidos R$ 17,26 milhões na renovação da rede de distribuição de água, beneficiando cerca de 90 mil moradores.
A Prefeitura também busca viabilizar novos investimentos que somam aproximadamente R$ 600 milhões, entre recursos próprios e financiamentos, destinados à ampliação da produção, reservação e distribuição de água, reforçando a segurança hídrica de Piracicaba para os próximos anos.