Julho começa com uma mudança significativa nas condições do tempo em boa parte do Brasil. Depois de dias de temperaturas mais elevadas em diversas cidades, uma nova massa de ar polar avança pelo Centro-Sul e promete provocar queda nos termômetros entre quinta-feira (2) e sexta-feira (3), com reflexos importantes no Sudeste e no interior paulista.
Segundo a Climatempo, embora o sistema não tenha a intensidade da onda de frio registrada na segunda quinzena de junho, ele será suficiente para deixar as manhãs mais geladas e reduzir as temperaturas durante as tardes em estados como São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.
Interior de São Paulo terá dias mais frios
No estado de São Paulo, a mudança será percebida principalmente entre a noite de quinta-feira e a manhã de sexta-feira. O interior paulista, incluindo cidades da região de Piracicaba, deverá registrar madrugadas mais frias, com sensação térmica ainda menor em áreas abertas por causa da atuação dos ventos.
Além da queda nas temperaturas, o avanço da frente fria deve aumentar a nebulosidade em várias regiões do estado. Algumas áreas poderão registrar chuva fraca e isolada, principalmente entre o centro, o sul e o leste paulista.
Apesar do frio, a previsão indica que o tempo volta a ficar mais seco nos dias seguintes, característica comum do inverno no interior de São Paulo.
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Julho terá mais chuva em parte do Sudeste
A previsão climática para o restante do mês aponta que o estado de São Paulo poderá receber volumes de chuva acima da média em diversas regiões, especialmente nas áreas oeste, centro, sul e leste.
O sul de Minas Gerais, a Zona da Mata e parte do centro-sul do Rio de Janeiro também podem registrar precipitações acima do esperado para o período, embora os episódios devam ocorrer com menor frequência do que no Sul do país.
A passagem de novas frentes frias ao longo de julho favorecerá períodos de instabilidade e novas quedas nas temperaturas, principalmente na primeira quinzena do mês.
Sul terá frio intenso e possibilidade de geada
Enquanto o Sudeste sente os efeitos da massa de ar polar, as temperaturas mais baixas devem ser registradas na Região Sul.
Áreas elevadas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina poderão registrar temperaturas abaixo de 0°C durante as madrugadas, além de formação de geada ampla. Também existe possibilidade de ocorrência isolada de chuva congelada nas regiões serranas entre a noite de quinta-feira e a manhã de sexta.
Calor deve voltar na segunda metade do mês
Mesmo com o início marcado pelo frio, a tendência é de que julho apresente uma grande variação nas temperaturas. Após a passagem das massas de ar polar, o calor deve voltar a ganhar força em diversas regiões brasileiras.
A Climatempo prevê temperaturas acima da média principalmente no fim do mês, atingindo áreas do Centro-Oeste, Norte, interior do Nordeste e também parte do Sudeste.
Previsão exige atenção às mudanças do tempo
Meteorologistas destacam que julho será um mês de contrastes climáticos, alternando períodos de frio, chuva e calor. Para os moradores do interior paulista, incluindo a região de Piracicaba, a recomendação é acompanhar diariamente as atualizações da previsão do tempo, já que novas frentes frias poderão provocar mudanças rápidas nas temperaturas ao longo das próximas semanas.