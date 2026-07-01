Julho começa com uma mudança significativa nas condições do tempo em boa parte do Brasil. Depois de dias de temperaturas mais elevadas em diversas cidades, uma nova massa de ar polar avança pelo Centro-Sul e promete provocar queda nos termômetros entre quinta-feira (2) e sexta-feira (3), com reflexos importantes no Sudeste e no interior paulista.

Segundo a Climatempo, embora o sistema não tenha a intensidade da onda de frio registrada na segunda quinzena de junho, ele será suficiente para deixar as manhãs mais geladas e reduzir as temperaturas durante as tardes em estados como São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.

Interior de São Paulo terá dias mais frios

No estado de São Paulo, a mudança será percebida principalmente entre a noite de quinta-feira e a manhã de sexta-feira. O interior paulista, incluindo cidades da região de Piracicaba, deverá registrar madrugadas mais frias, com sensação térmica ainda menor em áreas abertas por causa da atuação dos ventos.