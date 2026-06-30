A primeira semana de julho será marcada por uma mudança expressiva nas condições climáticas em diversas regiões do Brasil. A atuação de uma frente fria, reforçada por um ciclone extratropical e por uma intensa massa de ar polar, promete provocar temporais, ventos fortes e um forte declínio das temperaturas entre o Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste.
De acordo com a previsão da Meteored, o avanço desses sistemas deve intensificar o frio nos próximos dias, além de ampliar o risco para eventos meteorológicos severos, especialmente na Região Sul.
Sexta-feira concentra o frio mais intenso no Sudeste
Na sexta-feira (3), os efeitos da massa de ar polar serão sentidos com maior intensidade no Sudeste. A frente fria avança pela faixa litorânea, deixando o céu encoberto e provocando chuva fraca em grande parte do estado de São Paulo, com exceção do oeste paulista, além de áreas do Rio de Janeiro.
O frio será o principal destaque. Em cidades do leste paulista, as temperaturas máximas podem ficar próximas dos 10°C mesmo durante a tarde. Já no Centro-Oeste, o aumento da nebulosidade deve predominar, mas sem expectativa de precipitações significativas.
VEJA MAIS:
- Piracicaba abre 395 vagas de emprego com salários de R$ 3,5 mil
- Ranking do Enem: veja os melhores colégios para seu filho
- Veja quando serão os jogos caso o Brasil avance
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Quinta-feira terá ciclone, temporais e avanço do ar polar
Na quinta-feira (2), a formação de um ciclone extratropical sobre o oceano, na altura da Região Sul, dará ainda mais força à frente fria. A previsão indica temporais isolados principalmente entre o leste e o norte de Santa Catarina e o leste do Paraná, sobretudo durante a noite.
Ao mesmo tempo, a massa de ar frio avança pela América do Sul, passando por Argentina, Paraguai e Bolívia antes de atingir o Brasil. O fenômeno da friagem deve alcançar Rondônia, enquanto Mato Grosso e Mato Grosso do Sul terão queda significativa nas temperaturas. Também há previsão de chuva forte no extremo sul do estado de São Paulo, na divisa com o Paraná.
As menores temperaturas previstas para a noite incluem:
- Rio Grande do Sul: mínimas entre 3°C e 7°C, com máximas que não devem ultrapassar 13°C.
- Serra do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina: possibilidade de temperaturas negativas.
- Paraná: mínimas variando entre 10°C e 19°C.
- Santa Catarina: temperaturas entre 5°C e 14°C.
Instabilidades começam a ganhar força na quarta-feira
A mudança no tempo começa a se consolidar na quarta-feira (1º), quando novas áreas de instabilidade reforçam a frente fria que atua sobre o Sul do país.
Os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná entram em atenção para chuvas intensas, tempestades e rajadas de vento. Durante a noite, o ingresso da massa de ar polar aumenta a sensação de frio, especialmente em território gaúcho.
Enquanto isso, o Sudeste e o Centro-Oeste ainda permanecem com predomínio de tempo firme, sol entre poucas nuvens e temperaturas mais agradáveis antes da chegada do sistema.
Meteorologistas recomendam atenção
Os órgãos responsáveis pelo monitoramento do tempo orientam a população a acompanhar as atualizações das previsões ao longo da semana. A combinação entre ciclone extratropical, frente fria e massa de ar polar poderá provocar ventos intensos, mudanças bruscas de temperatura e condições adversas em diversas regiões do país, exigindo atenção especial da população.