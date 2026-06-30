A primeira semana de julho será marcada por uma mudança expressiva nas condições climáticas em diversas regiões do Brasil. A atuação de uma frente fria, reforçada por um ciclone extratropical e por uma intensa massa de ar polar, promete provocar temporais, ventos fortes e um forte declínio das temperaturas entre o Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste.

De acordo com a previsão da Meteored, o avanço desses sistemas deve intensificar o frio nos próximos dias, além de ampliar o risco para eventos meteorológicos severos, especialmente na Região Sul.

Sexta-feira concentra o frio mais intenso no Sudeste

Na sexta-feira (3), os efeitos da massa de ar polar serão sentidos com maior intensidade no Sudeste. A frente fria avança pela faixa litorânea, deixando o céu encoberto e provocando chuva fraca em grande parte do estado de São Paulo, com exceção do oeste paulista, além de áreas do Rio de Janeiro.