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Caso Jaques Wagner: pesquisa aponta queda de Lula no Nordeste

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Paula Froes/Assessoria Jaques Wagner
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registrou queda nas intenções de voto entre os eleitores do Nordeste, região considerada seu principal reduto eleitoral.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registrou queda nas intenções de voto entre os eleitores do Nordeste, região considerada seu principal reduto eleitoral.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registrou queda nas intenções de voto entre os eleitores do Nordeste, região considerada seu principal reduto eleitoral. É o que mostra a pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira (29), indicando um recuo de cinco pontos percentuais em relação ao levantamento anterior.

De acordo com os números, Lula aparece com 61% da preferência dos entrevistados nordestinos, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) soma 30%. Na pesquisa realizada em meados de junho, o petista tinha 66% das intenções de voto, contra 28% do parlamentar.

Pesquisa também aponta empate técnico no segundo turno

Além do desempenho regional, o levantamento simulou um eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro.

O presidente aparece com 47% das intenções de voto, enquanto o senador registra 44%. Como a diferença está dentro da margem de erro de dois pontos percentuais, o cenário é considerado de empate técnico.

Na rodada anterior da pesquisa, Lula liderava a disputa por 49% a 43%, vantagem de seis pontos percentuais, resultado que ficava fora da margem de erro.

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Operação da PF antecedeu divulgação do levantamento

A divulgação da pesquisa ocorre poucos dias após a nona fase da Operação Compliance Zero, realizada pela Polícia Federal em 18 de junho.

A investigação apura a suposta atuação do senador Jaques Wagner (PT-BA) em favor de interesses ligados ao Banco Master no Congresso Nacional. Segundo a apuração da PF, o parlamentar teria mantido interlocução envolvendo Daniel Vorcaro, controlador da instituição financeira.

Embora a pesquisa tenha sido divulgada após a operação, o levantamento não estabelece relação de causa e efeito entre os dois fatos.

Desempenho varia entre as regiões do país

O levantamento também apresentou o desempenho dos dois nomes em diferentes regiões brasileiras.

Intenções de voto para Lula:

  • Nordeste: 61%
  • Sudeste: 47%
  • Norte/Centro-Oeste: 41%
  • Sul: 33%

Intenções de voto para Flávio Bolsonaro:

  • Sul: 63%
  • Norte/Centro-Oeste: 50%
  • Sudeste: 44%
  • Nordeste: 30%

Como foi realizada a pesquisa

A pesquisa BTG/Nexus entrevistou 2.009 eleitores por telefone, entre os dias 26 e 28 de junho. O levantamento possui margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

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