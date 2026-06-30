O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registrou queda nas intenções de voto entre os eleitores do Nordeste, região considerada seu principal reduto eleitoral. É o que mostra a pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira (29), indicando um recuo de cinco pontos percentuais em relação ao levantamento anterior.
De acordo com os números, Lula aparece com 61% da preferência dos entrevistados nordestinos, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) soma 30%. Na pesquisa realizada em meados de junho, o petista tinha 66% das intenções de voto, contra 28% do parlamentar.
Pesquisa também aponta empate técnico no segundo turno
Além do desempenho regional, o levantamento simulou um eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro.
O presidente aparece com 47% das intenções de voto, enquanto o senador registra 44%. Como a diferença está dentro da margem de erro de dois pontos percentuais, o cenário é considerado de empate técnico.
Na rodada anterior da pesquisa, Lula liderava a disputa por 49% a 43%, vantagem de seis pontos percentuais, resultado que ficava fora da margem de erro.
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Operação da PF antecedeu divulgação do levantamento
A divulgação da pesquisa ocorre poucos dias após a nona fase da Operação Compliance Zero, realizada pela Polícia Federal em 18 de junho.
A investigação apura a suposta atuação do senador Jaques Wagner (PT-BA) em favor de interesses ligados ao Banco Master no Congresso Nacional. Segundo a apuração da PF, o parlamentar teria mantido interlocução envolvendo Daniel Vorcaro, controlador da instituição financeira.
Embora a pesquisa tenha sido divulgada após a operação, o levantamento não estabelece relação de causa e efeito entre os dois fatos.
Desempenho varia entre as regiões do país
O levantamento também apresentou o desempenho dos dois nomes em diferentes regiões brasileiras.
Intenções de voto para Lula:
- Nordeste: 61%
- Sudeste: 47%
- Norte/Centro-Oeste: 41%
- Sul: 33%
Intenções de voto para Flávio Bolsonaro:
- Sul: 63%
- Norte/Centro-Oeste: 50%
- Sudeste: 44%
- Nordeste: 30%
Como foi realizada a pesquisa
A pesquisa BTG/Nexus entrevistou 2.009 eleitores por telefone, entre os dias 26 e 28 de junho. O levantamento possui margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%.