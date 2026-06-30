O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registrou queda nas intenções de voto entre os eleitores do Nordeste, região considerada seu principal reduto eleitoral. É o que mostra a pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira (29), indicando um recuo de cinco pontos percentuais em relação ao levantamento anterior.

De acordo com os números, Lula aparece com 61% da preferência dos entrevistados nordestinos, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) soma 30%. Na pesquisa realizada em meados de junho, o petista tinha 66% das intenções de voto, contra 28% do parlamentar.

Pesquisa também aponta empate técnico no segundo turno

Além do desempenho regional, o levantamento simulou um eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro.