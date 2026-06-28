28 de junho de 2026
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EM PIRACICABA

Homem é visto cavalgando no meio dos carros em avenida

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Ricardo Leite
O homem foi visto com o cavalo próximo ao Hospital Unimed.
O homem foi visto com o cavalo próximo ao Hospital Unimed.

  Um homem em cima de um cavalo chamou a atenção e causou preocupação na noite deste domingo (28), na pista de rolamento da movimentada avenida Antônia Pazinato Sturion. No meio de carros, motos e ônibus,.é no canteiro também.

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Motoristas, motociclistas e pedestres se assustaram. Qualquer susto ali vira acidente na hora.

Segundo testemunhas, ele desceu a *Avenida Cássio Paschoal Padovani*, entrou na Pazinato Sturion, passou colado no *Hospital Unimed* e seguiu rumo ao *Morumbi*. Um *Fiat Palio* acompanhava de longe, mas não deu pra saber se era pra ajudar ou filmar.

O cavaleiro sumiu antes da PM chegar. Ninguém foi localizado.

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