Um homem em cima de um cavalo chamou a atenção e causou preocupação na noite deste domingo (28), na pista de rolamento da movimentada avenida Antônia Pazinato Sturion. No meio de carros, motos e ônibus,.é no canteiro também.
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Motoristas, motociclistas e pedestres se assustaram. Qualquer susto ali vira acidente na hora.
Segundo testemunhas, ele desceu a *Avenida Cássio Paschoal Padovani*, entrou na Pazinato Sturion, passou colado no *Hospital Unimed* e seguiu rumo ao *Morumbi*. Um *Fiat Palio* acompanhava de longe, mas não deu pra saber se era pra ajudar ou filmar.
O cavaleiro sumiu antes da PM chegar. Ninguém foi localizado.