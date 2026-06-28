Um homem em cima de um cavalo chamou a atenção e causou preocupação na noite deste domingo (28), na pista de rolamento da movimentada avenida Antônia Pazinato Sturion. No meio de carros, motos e ônibus,.é no canteiro também.

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Motoristas, motociclistas e pedestres se assustaram. Qualquer susto ali vira acidente na hora.