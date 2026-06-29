A Seleção Brasileira já sabe qual será o primeiro desafio no mata-mata da Copa do Mundo de 2026. Com o encerramento da fase de grupos, ficou definido o chaveamento da competição, permitindo que o Brasil conheça não apenas seu adversário na estreia da fase eliminatória, mas também os possíveis confrontos até uma eventual decisão.

A equipe comandada por Carlo Ancelotti inicia sua caminhada diante do Japão, em partida válida pelos 16 avos de final, fase criada pela FIFA após a ampliação da Copa do Mundo para 48 seleções.

Brasil estreia contra o Japão

O primeiro compromisso da Seleção acontece nesta segunda-feira (29), às 14h (horário de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos.