Com a força do impacto, o veículo ficou totalmente danificado e parou às margens da avenida. Uma vítima foi socorrida pelas equipes de resgate e encaminhada à UPA Piracicamirim. Segundo informações médicas, ela sofreu apenas uma escoriação na mão direita.

Um grave acidente registrado na noite deste domingo (28), na Avenida Rio das Pedras em Piracicaba, terminou com três postes derrubados e um carro completamente destruído. Após a colisão, o motorista recusou realizar o teste do bafômetro.

No local, os policiais militares solicitaram que o condutor realizasse o teste do etilômetro, mas ele recusou. Diante da negativa, foi autuado administrativamente conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro.

O automóvel, pertencente a uma locadora, estava com a documentação regular, porém sem condições de trafegar devido aos danos. O veículo foi liberado ao motorista, que acionou a empresa responsável para providenciar a remoção.

A perícia técnica foi determinada pelo delegado de plantão para apurar as circunstâncias do acidente. Equipes da concessionária de energia também foram mobilizadas para isolar a área, substituir os três postes destruídos e garantir a segurança da rede elétrica.