Um grave acidente registrado na noite deste domingo (28), na Avenida Rio das Pedras em Piracicaba, terminou com três postes derrubados e um carro completamente destruído. Após a colisão, o motorista recusou realizar o teste do bafômetro.
Com a força do impacto, o veículo ficou totalmente danificado e parou às margens da avenida. Uma vítima foi socorrida pelas equipes de resgate e encaminhada à UPA Piracicamirim. Segundo informações médicas, ela sofreu apenas uma escoriação na mão direita.
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No local, os policiais militares solicitaram que o condutor realizasse o teste do etilômetro, mas ele recusou. Diante da negativa, foi autuado administrativamente conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro.
O automóvel, pertencente a uma locadora, estava com a documentação regular, porém sem condições de trafegar devido aos danos. O veículo foi liberado ao motorista, que acionou a empresa responsável para providenciar a remoção.
A perícia técnica foi determinada pelo delegado de plantão para apurar as circunstâncias do acidente. Equipes da concessionária de energia também foram mobilizadas para isolar a área, substituir os três postes destruídos e garantir a segurança da rede elétrica.