Um homem foi detido pela Polícia Militar na noite desta segunda-feira (29), na Rua Luiz de Queiroz, região com concentração de bares no centro de Piracicaba, após efetuar disparos em uma via onde pessoas acompanhavam partida do Brasil pela Copa do Mundo.
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Segundo a PM, a corporação recebeu denúncia anônima com a placa de uma Toyota Hilux SW4 e a informação de que o condutor teria feito cerca de quatro disparos para o alto.
Em patrulhamento, uma equipe localizou o veículo em movimento no local indicado. Na abordagem, os policiais identificaram duas pessoas no interior da camionete e localizaram uma arma de fogo.
O veículo, os dois homens e a arma foram encaminhados ao Plantão Policial de Piracicaba, onde a ocorrência foi apresentada à Polícia Civil.
A região da Luiz de Queiroz costuma registrar grande fluxo de pedestres no período noturno, sobretudo em dias de jogos.