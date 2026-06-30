30 de junho de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
VÍDEO

Homem 'mete bala' para o alto em festa do Brasil em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter

 Um homem foi detido pela Polícia Militar na noite desta segunda-feira (29), na Rua Luiz de Queiroz, região com concentração de bares no centro de Piracicaba, após efetuar disparos em uma via onde pessoas acompanhavam partida do Brasil pela Copa do Mundo.

LEIA MAIS

Segundo a PM, a corporação recebeu denúncia anônima com a placa de uma Toyota Hilux SW4 e a informação de que o condutor teria feito cerca de quatro disparos para o alto.

Em patrulhamento, uma equipe localizou o veículo em movimento no local indicado. Na abordagem, os policiais identificaram duas pessoas no interior da camionete e localizaram uma arma de fogo.

O veículo, os dois homens e a arma foram encaminhados ao Plantão Policial de Piracicaba, onde a ocorrência foi apresentada à Polícia Civil.

A região da Luiz de Queiroz costuma registrar grande fluxo de pedestres no período noturno, sobretudo em dias de jogos.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários