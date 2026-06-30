Um homem foi detido pela Polícia Militar na noite desta segunda-feira (29), na Rua Luiz de Queiroz, região com concentração de bares no centro de Piracicaba, após efetuar disparos em uma via onde pessoas acompanhavam partida do Brasil pela Copa do Mundo.

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Segundo a PM, a corporação recebeu denúncia anônima com a placa de uma Toyota Hilux SW4 e a informação de que o condutor teria feito cerca de quatro disparos para o alto.