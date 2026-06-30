Quem gosta de fotografia e deseja mostrar um novo olhar sobre Piracicaba já pode participar da segunda edição do Concurso de Fotografia Temática promovido pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), da Universidade de São Paulo (USP). As inscrições são gratuitas e seguem abertas até o dia 2 de agosto, sem exigir qualquer vínculo com a instituição.

A iniciativa busca reunir diferentes perspectivas sobre a rotina da cidade, valorizando a produção artística local e incentivando a participação de fotógrafos amadores e profissionais.

Tema convida participantes a retratar o dia a dia

Neste ano, o concurso traz como tema "O Cotidiano na Cidade", convidando os participantes a registrarem momentos que representem a essência de Piracicaba.