Quem gosta de fotografia e deseja mostrar um novo olhar sobre Piracicaba já pode participar da segunda edição do Concurso de Fotografia Temática promovido pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), da Universidade de São Paulo (USP). As inscrições são gratuitas e seguem abertas até o dia 2 de agosto, sem exigir qualquer vínculo com a instituição.
A iniciativa busca reunir diferentes perspectivas sobre a rotina da cidade, valorizando a produção artística local e incentivando a participação de fotógrafos amadores e profissionais.
Tema convida participantes a retratar o dia a dia
Neste ano, o concurso traz como tema "O Cotidiano na Cidade", convidando os participantes a registrarem momentos que representem a essência de Piracicaba.
As imagens podem mostrar diferentes aspectos da vida urbana, como o movimento das ruas, o ambiente de trabalho, espaços públicos, manifestações culturais, momentos de lazer ou até cenas marcadas pela tranquilidade e pelo silêncio. A proposta é destacar a diversidade de olhares sobre a cidade por meio da fotografia.
VEJA MAIS:
- Piracicaba abre 395 vagas de emprego com salários de R$ 3,5 mil
- Ranking do Enem: veja os melhores colégios para seu filho
- Jogos de hoje: veja horários e onde assistir à Copa do Mundo
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Fotografias selecionadas farão parte de publicação
Ao final da avaliação, uma comissão julgadora escolherá 20 fotografias, que serão publicadas na segunda edição do livro "Poesia na Janela: entre versos e lentes". O lançamento da obra está previsto para março de 2027, reunindo imagens que retratam diferentes interpretações do cotidiano piracicabano.
Além da publicação, o projeto busca fortalecer a aproximação entre a comunidade, a universidade e o cenário artístico, promovendo o intercâmbio entre fotógrafos de diferentes gerações e estilos.
Inscrições são gratuitas e aceitam fotos feitas por celular
A participação é aberta ao público e pode ser realizada por meio de um formulário on-line Cada candidato poderá inscrever apenas uma fotografia, desde que seja inédita, tenha sido produzida ao longo de 2026 e atenda aos requisitos técnicos definidos no regulamento.
Serão aceitas imagens coloridas ou em preto e branco, inclusive fotografias captadas por telefone celular, desde que apresentem a qualidade exigida pela organização.
Resultado será divulgado em outubro
O processo de avaliação das fotografias ocorrerá entre os dias 3 de agosto e 4 de outubro. Os trabalhos selecionados serão anunciados oficialmente em 7 de outubro.
Mais informações sobre o concurso, regulamento e inscrições podem ser obtidas pelo formulário disponibilizado pela organização ou pelo e-mail scadi@usp.br.