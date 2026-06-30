O presidente do conselho de administração da Raízen, Rubens Ometto, tenta garantir a manutenção de sua remuneração anual, estimada em quase R$ 90 milhões, por mais alguns meses. O executivo busca preservar o atual modelo de pagamento até a realização da próxima assembleia de acionistas, prevista para ocorrer no início de 2027.
O movimento acontece em meio ao plano de reestruturação colocado em prática pela companhia, que pretende reduzir custos e revisar despesas. Entre as medidas estudadas está justamente o corte da remuneração destinada ao presidente do conselho.
Mudança estava prevista para julho
Pelos planos da empresa, a redução dos vencimentos de Ometto começaria a valer já a partir de julho. No entanto, o executivo defende que qualquer alteração seja postergada até que os acionistas possam deliberar sobre o tema na próxima assembleia geral.
Caso a solicitação seja atendida, a remuneração permanecerá nos atuais patamares durante os próximos meses, adiando a implementação da medida prevista pela companhia.
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Reestruturação da empresa influencia decisão
A discussão ocorre em um momento considerado estratégico para a Raízen. A empresa vem adotando iniciativas para fortalecer sua estrutura financeira e aumentar a eficiência operacional, incluindo a revisão de despesas e de políticas internas.
Nesse cenário, a remuneração da alta administração passou a integrar as medidas avaliadas pela companhia como parte do processo de reorganização.
Próxima assembleia será decisiva
A expectativa é que a assembleia de acionistas, prevista para o início de 2027, seja responsável por definir o futuro da remuneração de Rubens Ometto. Até lá, o executivo tenta manter inalterado o valor atualmente recebido pelo cargo de presidente do conselho de administração.