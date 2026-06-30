30 de junho de 2026
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POLÊMICA!

Raízen: Ometto quer manter remuneração de R$ 90 milhões até 2027

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
O presidente do conselho de administração da Raízen, Rubens Ometto, tenta garantir a manutenção de sua remuneração anual, estimada em quase R$ 90 milhões, por mais alguns meses.
O presidente do conselho de administração da Raízen, Rubens Ometto, tenta garantir a manutenção de sua remuneração anual, estimada em quase R$ 90 milhões, por mais alguns meses.

O presidente do conselho de administração da Raízen, Rubens Ometto, tenta garantir a manutenção de sua remuneração anual, estimada em quase R$ 90 milhões, por mais alguns meses. O executivo busca preservar o atual modelo de pagamento até a realização da próxima assembleia de acionistas, prevista para ocorrer no início de 2027.

O movimento acontece em meio ao plano de reestruturação colocado em prática pela companhia, que pretende reduzir custos e revisar despesas. Entre as medidas estudadas está justamente o corte da remuneração destinada ao presidente do conselho.

Mudança estava prevista para julho

Pelos planos da empresa, a redução dos vencimentos de Ometto começaria a valer já a partir de julho. No entanto, o executivo defende que qualquer alteração seja postergada até que os acionistas possam deliberar sobre o tema na próxima assembleia geral.

Caso a solicitação seja atendida, a remuneração permanecerá nos atuais patamares durante os próximos meses, adiando a implementação da medida prevista pela companhia.

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Reestruturação da empresa influencia decisão

A discussão ocorre em um momento considerado estratégico para a Raízen. A empresa vem adotando iniciativas para fortalecer sua estrutura financeira e aumentar a eficiência operacional, incluindo a revisão de despesas e de políticas internas.

Nesse cenário, a remuneração da alta administração passou a integrar as medidas avaliadas pela companhia como parte do processo de reorganização.

Próxima assembleia será decisiva

A expectativa é que a assembleia de acionistas, prevista para o início de 2027, seja responsável por definir o futuro da remuneração de Rubens Ometto. Até lá, o executivo tenta manter inalterado o valor atualmente recebido pelo cargo de presidente do conselho de administração.

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