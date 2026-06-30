O presidente do conselho de administração da Raízen, Rubens Ometto, tenta garantir a manutenção de sua remuneração anual, estimada em quase R$ 90 milhões, por mais alguns meses. O executivo busca preservar o atual modelo de pagamento até a realização da próxima assembleia de acionistas, prevista para ocorrer no início de 2027.

O movimento acontece em meio ao plano de reestruturação colocado em prática pela companhia, que pretende reduzir custos e revisar despesas. Entre as medidas estudadas está justamente o corte da remuneração destinada ao presidente do conselho.

Mudança estava prevista para julho

Pelos planos da empresa, a redução dos vencimentos de Ometto começaria a valer já a partir de julho. No entanto, o executivo defende que qualquer alteração seja postergada até que os acionistas possam deliberar sobre o tema na próxima assembleia geral.