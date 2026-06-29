A Seleção Brasileira já sabe qual será o primeiro desafio no mata-mata da Copa do Mundo de 2026. Com o encerramento da fase de grupos, ficou definido o chaveamento da competição, permitindo que o Brasil conheça não apenas seu adversário na estreia da fase eliminatória, mas também os possíveis confrontos até uma eventual decisão.
A equipe comandada por Carlo Ancelotti inicia sua caminhada diante do Japão, em partida válida pelos 16 avos de final, fase criada pela FIFA após a ampliação da Copa do Mundo para 48 seleções.
Brasil estreia contra o Japão
O primeiro compromisso da Seleção acontece nesta segunda-feira (29), às 14h (horário de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos.
O Japão garantiu a classificação após terminar na segunda colocação do Grupo F. Quem vencer o confronto avança às oitavas de final e segue vivo na luta pelo título mundial.
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Caminho até a decisão já está desenhado
Se confirmar a classificação, o Brasil enfrentará nas oitavas de final o vencedor do duelo entre Costa do Marfim e Noruega.
Nas quartas de final, um dos principais candidatos a cruzar o caminho da Seleção é a Inglaterra, líder do Grupo L, embora México e Gana também estejam no mesmo lado da chave.
Caso avance à semifinal, a equipe brasileira poderá reencontrar rivais de peso, como Argentina, Portugal, Colômbia, Suíça ou Canadá, dependendo dos resultados da competição.
Do outro lado do chaveamento estão algumas das principais seleções europeias favoritas ao título, como França, Alemanha, Espanha e Holanda, que só podem enfrentar o Brasil em uma eventual final.
16 avos de final são a novidade da Copa de 2026
A principal mudança do Mundial deste ano é a criação dos 16 avos de final, etapa inédita incluída após a expansão da Copa para 48 seleções.
No novo formato, classificam-se para o mata-mata os dois primeiros colocados de cada um dos 12 grupos, além dos oito melhores terceiros colocados. Assim, 32 equipes disputam os 16 avos de final, que definem os classificados para as oitavas.
É justamente nessa nova fase eliminatória que o Brasil inicia sua busca pelo hexacampeonato.
Agenda do Brasil na Copa do Mundo
Se avançar em todas as fases, este será o calendário da Seleção Brasileira:
- 16 avos de final – Segunda-feira (29), às 14h: Brasil x Japão, em Houston.
- Oitavas de final – Domingo (5), às 17h: Costa do Marfim ou Noruega, em Nova Jersey.
- Quartas de final – Sábado (11), às 18h: Inglaterra, México ou Gana, em Miami.
- Semifinal – Quarta-feira (15), às 16h: Argentina, Portugal, Colômbia, Suíça ou Canadá, em Atlanta.
- Final – Domingo (19), às 16h: França, Alemanha, Espanha, Bélgica, Marrocos ou Estados Unidos, em Nova Jersey.
A decisão da Copa do Mundo de 2026 está marcada para 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, onde será conhecido o novo campeão mundial.