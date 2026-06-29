As crianças de Piracicaba passam a contar com uma proteção ainda maior contra doenças causadas pela bactéria Streptococcus pneumoniae. A Secretaria Municipal de Saúde já disponibiliza gratuitamente a vacina Pneumo 20 em quase todas as unidades básicas de saúde da cidade, ampliando a cobertura contra infecções graves como pneumonia, meningite, otite e infecções da corrente sanguínea.

O imunizante integra o Calendário Nacional de Vacinação e está disponível para crianças menores de 5 anos que ainda não concluíram o esquema vacinal. A única exceção é a UBS Paulista, onde a vacina não está disponível no momento.

Vacina amplia cobertura contra mais sorotipos

A principal novidade da Pneumo 20 é a proteção contra 20 sorotipos da bactéria pneumocócica, superando as versões utilizadas anteriormente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).