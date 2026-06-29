As crianças de Piracicaba passam a contar com uma proteção ainda maior contra doenças causadas pela bactéria Streptococcus pneumoniae. A Secretaria Municipal de Saúde já disponibiliza gratuitamente a vacina Pneumo 20 em quase todas as unidades básicas de saúde da cidade, ampliando a cobertura contra infecções graves como pneumonia, meningite, otite e infecções da corrente sanguínea.
O imunizante integra o Calendário Nacional de Vacinação e está disponível para crianças menores de 5 anos que ainda não concluíram o esquema vacinal. A única exceção é a UBS Paulista, onde a vacina não está disponível no momento.
Vacina amplia cobertura contra mais sorotipos
A principal novidade da Pneumo 20 é a proteção contra 20 sorotipos da bactéria pneumocócica, superando as versões utilizadas anteriormente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
Entre os novos sorotipos contemplados estão o 3, 6A e 19A, frequentemente associados a casos mais graves de doença pneumocócica invasiva no Brasil.
Segundo a Secretaria de Saúde, a vacinação continua sendo a forma mais eficaz de reduzir complicações, internações e mortes provocadas por essas infecções.
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Esquema vacinal passa por período de transição
Durante a fase de adaptação determinada pelo Ministério da Saúde, o calendário seguirá um esquema misto.
Atualmente, crianças recebem uma dose da Pneumo 20 aos dois meses de idade, uma dose da Pneumo 10 aos quatro meses e o reforço com a Pneumo 20 aos 12 meses, respeitando o intervalo mínimo de 60 dias entre a segunda dose e o reforço.
Com o fim dos estoques da Pneumo 10, o esquema vacinal será realizado exclusivamente com a Pneumo 20.
Como receber a vacina
Pais e responsáveis devem procurar a unidade básica de saúde mais próxima levando a caderneta de vacinação da criança, para que os profissionais verifiquem se há necessidade de aplicação da dose.
As salas de vacinação funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, e não é necessário apresentar pedido médico para crianças menores de 5 anos contempladas pelo Calendário Nacional de Vacinação. Na rede privada, a Pneumo 20 pode custar mais de R$ 500, enquanto pelo SUS a aplicação é gratuita.
Quem completou a vacinação com a Pneumo 10 precisa tomar a Pneumo 20?
Não. Crianças que já receberam todas as doses previstas da Pneumo 10 têm o esquema vacinal considerado completo.
Por esse motivo, elas não precisam receber uma dose adicional da Pneumo 20.
Quem iniciou a vacinação com Pneumo 13 ou Pneumo 15 pode concluir no SUS?
Sim. Crianças que começaram a imunização na rede privada com essas versões podem completar o esquema gratuitamente com a Pneumo 20 nas unidades do SUS.
A orientação é seguir os intervalos estabelecidos pelo Calendário Nacional de Vacinação.
A vacina exige receita médica?
Não. Para crianças menores de 5 anos contempladas pelo calendário oficial, basta comparecer à unidade de saúde com a caderneta de vacinação.
A prescrição médica é exigida apenas para pessoas com condições clínicas especiais atendidas pela Rede de Imunobiológicos para Pessoas em Situações Especiais (RIE).
Existem efeitos colaterais?
Assim como outros imunizantes, a Pneumo 20 pode provocar reações leves e temporárias, como dor, vermelhidão e inchaço no local da aplicação.
Também podem ocorrer febre, sonolência, irritabilidade ou cansaço, enquanto reações graves são consideradas raras.
Como consultar o histórico de vacinação?
O histórico vacinal pode ser acompanhado pelo aplicativo Meu SUS Digital, que reúne a Caderneta Digital de Saúde da Criança.
A ferramenta permite consultar as vacinas registradas em tempo real e acompanhar se o esquema vacinal está em dia.