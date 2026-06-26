A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão das atividades da plataforma Voy, que oferecia consultas online, avaliações personalizadas e indicação de tratamentos para obesidade. A decisão foi publicada nesta sexta-feira (26) no Diário Oficial da União (DOU).

Segundo a agência reguladora, a empresa responsável pelo serviço não possui autorização para exercer esse tipo de atividade e também não está regularizada para comercializar medicamentos.

Motivos da proibição

De acordo com a Anvisa, plataformas digitais que analisam pacientes e indicam medicamentos, incluindo a definição de dosagens, são enquadradas como software médico e precisam cumprir exigências regulatórias específicas.