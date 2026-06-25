A Polícia Civil realizou na terça-feira (24) a Operação "Origem da Peça" em Piracicaba. A ação foi coordenada pela UPJA (Unidade de Polícia Judiciária Agrupada) e contou com apoio do Detran-SP e da Guarda Civil Municipal.
O foco da operação foi fiscalizar estabelecimentos que comercializam peças usadas de veículos, e verificar o cumprimento da legislação que regulamenta o setor de desmontes. A medida também busca combater a venda de itens provenientes de carros furtados ou roubados.
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Fiscalização na cidade
Oito estabelecimentos foram vistoriados em diferentes regiões de Piracicaba. Durante a ação, as equipes não localizaram peças com indícios de origem criminosa, o que foi avaliado como positivo pelas autoridades.
De acordo com a Polícia Civil, a fiscalização regular é importante porque o comércio ilegal de peças automotivas pode estimular crimes patrimoniais, como furtos, roubos de veículos e latrocínios.
Irregularidades encontradas
Apesar de não haver apreensão de peças ilegais, três lojas apresentaram irregularidades administrativas. Os responsáveis foram autuados, notificados e orientados sobre os procedimentos para regularizar as atividades.
A Polícia Civil informou que operações do mesmo tipo devem continuar sendo realizadas periodicamente na cidade. O objetivo é garantir a legalidade do comércio de peças usadas, proteger o consumidor e impedir que o mercado seja usado para receptação de veículos ou componentes de origem ilícita.