A Polícia Civil realizou na terça-feira (24) a Operação "Origem da Peça" em Piracicaba. A ação foi coordenada pela UPJA (Unidade de Polícia Judiciária Agrupada) e contou com apoio do Detran-SP e da Guarda Civil Municipal.

O foco da operação foi fiscalizar estabelecimentos que comercializam peças usadas de veículos, e verificar o cumprimento da legislação que regulamenta o setor de desmontes. A medida também busca combater a venda de itens provenientes de carros furtados ou roubados.

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