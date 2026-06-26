26 de junho de 2026
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NOVA UNIDADE

Santa Terezinha vai ganhar unidade do McDonald's, em Piracicaba

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
O empreendimento será instalado ao lado do Posto Bigaton
O empreendimento será instalado ao lado do Posto Bigaton

O bairro Santa Terezinha, em Piracicaba, vai receber uma unidade da rede McDonald's. O empreendimento será instalado ao lado do Posto Bigaton.

A informação, que já vinha sendo comentada por moradores e usuários nas redes sociais, foi confirmada e deve gerar movimentação na região nos próximos meses.

Saiba mais:

A chegada da unidade acompanha o processo de expansão comercial registrado no bairro, que vem recebendo novos investimentos nos últimos anos. Além disso, o novo estabelecimento deve ampliar as opções de alimentação disponíveis para moradores e para motoristas que circulam diariamente pelo local.

Ainda não foram divulgadas informações sobre o cronograma de obras, previsão de inauguração ou número de vagas de emprego que serão disponibilizadas pela empresa.

Com a instalação da nova unidade, Santa Terezinha passa a contar com mais um empreendimento no setor de alimentação, ampliando a oferta de serviços na região.

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