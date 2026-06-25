26 de junho de 2026
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COPA DO MUNDO

Jogo do Brasil muda expediente dos serviços públicos na segunda

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
O Brasil enfrenta o segundo colocado do Grupo F na segunda-feira (29), às 14h, em Houston, e o adversário será definido entre Holanda, Japão e Suécia.
O Brasil enfrenta o segundo colocado do Grupo F na segunda-feira (29), às 14h, em Houston, e o adversário será definido entre Holanda, Japão e Suécia.

Quem precisar resolver pendências em repartições públicas municipais na próxima segunda-feira (29) deve se programar. Em razão do jogo da Seleção Brasileira pela disputa dos 16 avos da Copa do Mundo de 2026, marcado para as 14h, o expediente da Administração Pública Direta e Autárquica será encerrado às 12h.

A alteração foi oficializada por meio do Decreto nº 21.328/26, publicado nesta quinta-feira (25) no Diário Oficial do Município. Apesar da mudança no atendimento administrativo, os serviços considerados essenciais continuarão funcionando normalmente, sem interrupções.

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Atendimento será até o meio-dia

O horário especial vale para os órgãos da Administração Pública Direta e Autárquica Municipal. Com isso, atendimentos presenciais e serviços administrativos serão realizados apenas no período da manhã.

A recomendação é que a população antecipe demandas que dependam do funcionamento das repartições, evitando transtornos por conta do expediente reduzido. A medida acompanha a participação do Brasil na Copa do Mundo de 2026 e busca adequar o funcionamento dos órgãos públicos ao horário da partida.

Serviços essenciais continuam normalmente

Enquanto os setores administrativos terão expediente reduzido, os plantões dos serviços essenciais seguirão operando normalmente, garantindo atendimento à população durante todo o dia. O expediente regular será retomado na terça-feira (30), sem alterações nos horários de funcionamento.

Caso a Seleção Brasileira avance para as próximas fases da competição, novos horários especiais poderão ser definidos. As mudanças serão divulgadas posteriormente pela administração municipal.

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