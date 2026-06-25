A alteração foi oficializada por meio do Decreto nº 21.328/26, publicado nesta quinta-feira (25) no Diário Oficial do Município. Apesar da mudança no atendimento administrativo, os serviços considerados essenciais continuarão funcionando normalmente, sem interrupções.

Quem precisar resolver pendências em repartições públicas municipais na próxima segunda-feira (29) deve se programar. Em razão do jogo da Seleção Brasileira pela disputa dos 16 avos da Copa do Mundo de 2026, marcado para as 14h, o expediente da Administração Pública Direta e Autárquica será encerrado às 12h.

O horário especial vale para os órgãos da Administração Pública Direta e Autárquica Municipal. Com isso, atendimentos presenciais e serviços administrativos serão realizados apenas no período da manhã.

A recomendação é que a população antecipe demandas que dependam do funcionamento das repartições, evitando transtornos por conta do expediente reduzido. A medida acompanha a participação do Brasil na Copa do Mundo de 2026 e busca adequar o funcionamento dos órgãos públicos ao horário da partida.

Serviços essenciais continuam normalmente

Enquanto os setores administrativos terão expediente reduzido, os plantões dos serviços essenciais seguirão operando normalmente, garantindo atendimento à população durante todo o dia. O expediente regular será retomado na terça-feira (30), sem alterações nos horários de funcionamento.