Quem precisar resolver pendências em repartições públicas municipais na próxima segunda-feira (29) deve se programar. Em razão do jogo da Seleção Brasileira pela disputa dos 16 avos da Copa do Mundo de 2026, marcado para as 14h, o expediente da Administração Pública Direta e Autárquica será encerrado às 12h.
A alteração foi oficializada por meio do Decreto nº 21.328/26, publicado nesta quinta-feira (25) no Diário Oficial do Município. Apesar da mudança no atendimento administrativo, os serviços considerados essenciais continuarão funcionando normalmente, sem interrupções.
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Atendimento será até o meio-dia
O horário especial vale para os órgãos da Administração Pública Direta e Autárquica Municipal. Com isso, atendimentos presenciais e serviços administrativos serão realizados apenas no período da manhã.
A recomendação é que a população antecipe demandas que dependam do funcionamento das repartições, evitando transtornos por conta do expediente reduzido. A medida acompanha a participação do Brasil na Copa do Mundo de 2026 e busca adequar o funcionamento dos órgãos públicos ao horário da partida.
Serviços essenciais continuam normalmente
Enquanto os setores administrativos terão expediente reduzido, os plantões dos serviços essenciais seguirão operando normalmente, garantindo atendimento à população durante todo o dia. O expediente regular será retomado na terça-feira (30), sem alterações nos horários de funcionamento.
Caso a Seleção Brasileira avance para as próximas fases da competição, novos horários especiais poderão ser definidos. As mudanças serão divulgadas posteriormente pela administração municipal.