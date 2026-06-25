Sr. Amilton Jose Martins
Faleceu dia 24/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 54 anos de idade e era filho do Sr. Angilino Jose Martins e da Sra. Maria Bueno de Oliveira Martins, falecidos. Deixa os filhos: Amilton Jose Martins Junior e Andressa Maria Martins. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 24/06/2026 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada – Sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Ana Aparecida Sgarbiero
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 73 anos, filha dos finados Sr. João Sgarbiero e da Sra. Antonia Campeão Sgarbiero, era viúva do Sr. João Alves de Oliveira Neto; deixa os filhos: Daniela Alves de Oliveira, casada com o Sr. Ivair Correa e Fabio Alves de Oliveira, casado com a Sra. Lorize Costa Viccino. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Antônio Ademir Henrique Costa
Faleceu dia 24/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 64 anos de idade. Era filho do Sr. Luiz Henrique da Costa e da Sra. Santina Campeão da Costa, falecidos. Deixa os filhos: Everton Henrique da Costa. Weslsey Henrique da Costa, Vitoria Henrique da Costa. Deixa o neto: Kaleu Andrade Henrique da Costa, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 13:30hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade - Sala 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Cirurgiã Dentista: Dra. Clotildes Fernandes Peters
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 87 anos, filha dos finados Sr. José Fernandes e da Sra. Thereza Carone, era viúva do Sr. Ricardo Peters Filho; deixa os filhos: Priscila Peters; Sofia Peters e Ricardo Maximiliano Peters Neto. Deixa o neto Gustavo Peters Novaes, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 08h00 às 13h00 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 13h15 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra Dirce Dias de Arruda Spolidoro
Faleceu dia 24/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 71 anos de idade e era casada com o Sr. Mauro Edson Spolidoro. Era filha do Sr. Osvaldo de Arruda e da Sra. Benedita Blumer de Arruda, falecidos. Deixa as filhas: Elaine Cristina Spolidoro, Elisandra Regina Spolidoro, Edna Aparecida Spolidoro. Deixa netos e bisneto, familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje a partir das 7:30hs as 12:30hs no Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Safira. Seu corpo foi trasladado em auto fúnebre para o Cemitério da Saudade de Limeira. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Ivanilde de Jesus Siqueira Pinto
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 63 anos, filha dos finados Sr. Gonçalo da Lapa Siqueira e da Sra. Maria Zoraide Cardoso Siqueira, era viúva do Sr. João Antonio Pinto; deixa os filhos: Wellington Rodrigo Siqueira Pinto; Luciana Leticia Siqueira Pinto e Sidnei Roberto Siqueira Pinto. Deixa netos, bisneta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Otavio Soares de Souza
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 75 anos, filho dos finados Sr. Olimpio Soares de Souza e da Sra. Olimpia Pereira Soares, era casado com a Sra. Maria Vera Pierami Soares de Souza; deixa as filhas: Ana Paula Pierami Soares de Souza e Ligia Pierami Soares de Souza. Deixa netos, bisneta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "B - Camélia" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.