Faleceu dia 24/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 54 anos de idade e era filho do Sr. Angilino Jose Martins e da Sra. Maria Bueno de Oliveira Martins, falecidos. Deixa os filhos: Amilton Jose Martins Junior e Andressa Maria Martins. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 24/06/2026 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada – Sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 73 anos, filha dos finados Sr. João Sgarbiero e da Sra. Antonia Campeão Sgarbiero, era viúva do Sr. João Alves de Oliveira Neto; deixa os filhos: Daniela Alves de Oliveira, casada com o Sr. Ivair Correa e Fabio Alves de Oliveira, casado com a Sra. Lorize Costa Viccino. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Antônio Ademir Henrique Costa

Faleceu dia 24/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 64 anos de idade. Era filho do Sr. Luiz Henrique da Costa e da Sra. Santina Campeão da Costa, falecidos. Deixa os filhos: Everton Henrique da Costa. Weslsey Henrique da Costa, Vitoria Henrique da Costa. Deixa o neto: Kaleu Andrade Henrique da Costa, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 13:30hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade - Sala 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.