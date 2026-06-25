Uma idosa com Alzheimer, que estava desaparecida desde a manhã de terça-feira, foi encontrada na tarde desta quarta-feira (24) em uma área de mata no bairro Nova Suíça, em Piracicaba. A localização foi feita por equipes da Guarda Civil Metropolitana.
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De acordo com a GCM, a Central de Operações determinou que a equipe RURAL, composta pelos agentes Bertin, Perin e http://M.Carlos, na VTR 020, fosse até a Rua Jaboticabal após receber a informação de que uma mulher estaria no interior da vegetação no final da via. A VTR 039 prestou apoio à ocorrência.
Buscas na mata
Após buscas na área de vegetação, a idosa foi localizada. Ela havia sido dada como desaparecida no dia anterior e teve nome e imagens divulgados em redes sociais pela família. A mulher, que tem Alzheimer, estava sumida desde as 10h de terça-feira (23).
No momento do encontro, por volta das 12h45 desta quarta (24), a idosa estava consciente e respondia aos chamados, mas apresentava sinais visíveis de hipotermia devido ao tempo exposta ao frio.
Atendimento médico
A equipe da GCM acionou o SAMU e repassou o quadro clínico à médica responsável pela regulação. Foi autorizada a condução direta da paciente até a UPA Vila Cristina pelos próprios guardas.
Paralelamente, os agentes conseguiram contato com familiares. Uma parente da idosa compareceu ao local e acompanhou o deslocamento até a unidade de saúde, onde a paciente ficou sob cuidados médicos.