Uma idosa com Alzheimer, que estava desaparecida desde a manhã de terça-feira, foi encontrada na tarde desta quarta-feira (24) em uma área de mata no bairro Nova Suíça, em Piracicaba. A localização foi feita por equipes da Guarda Civil Metropolitana.

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De acordo com a GCM, a Central de Operações determinou que a equipe RURAL, composta pelos agentes Bertin, Perin e http://M.Carlos, na VTR 020, fosse até a Rua Jaboticabal após receber a informação de que uma mulher estaria no interior da vegetação no final da via. A VTR 039 prestou apoio à ocorrência.