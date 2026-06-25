Uma câmera de segurança registrou o momento em que um policial militar chega correndo ao Pronto Atendimento de Arenápolis, no Mato Grosso, após ser atingido por um golpe de facão durante uma ocorrência de violência doméstica. O militar estava acompanhado por outra policial e recebeu os primeiros atendimentos antes de ser transferido para um hospital em Cuiabá.
Segundo a Polícia Militar, o agente sofreu um grave ferimento na mão esquerda durante a tentativa de abordar o suspeito. Após passar por cirurgia, ele permanece internado em observação.
Horas depois do ataque, o homem apontado como autor da agressão foi localizado por outra equipe policial escondido nos fundos da residência. Conforme a corporação, ele voltou a avançar contra os militares com o facão e acabou sendo baleado. Apesar de ter sido socorrido, não resistiu aos ferimentos.
VEJA MAIS:
- Polícia acha quem levou GoPro após salto fatal de Maria Eduarda
- Jogo do Brasil muda expediente dos serviços públicos na segunda
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Ocorrência começou com denúncia de agressão
A ação da Polícia Militar teve início na noite de domingo (21), após uma mulher de 39 anos denunciar ter sido vítima de violência doméstica. De acordo com a corporação, além das agressões, o suspeito também destruiu o celular da vítima.
Durante a abordagem, o homem reagiu de forma violenta e atacou os policiais com um facão, atingindo a mão esquerda de um dos militares. Diante da gravidade da situação, a equipe recuou para prestar socorro ao colega ferido e solicitou apoio.
Já na madrugada de segunda-feira (22), o suspeito foi encontrado ainda armado. Segundo a Polícia Militar, ele tentou atacar novamente os agentes, que reagiram com disparos de arma de fogo. O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que irá apurar as circunstâncias da ocorrência.