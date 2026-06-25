Uma câmera de segurança registrou o momento em que um policial militar chega correndo ao Pronto Atendimento de Arenápolis, no Mato Grosso, após ser atingido por um golpe de facão durante uma ocorrência de violência doméstica. O militar estava acompanhado por outra policial e recebeu os primeiros atendimentos antes de ser transferido para um hospital em Cuiabá.

Segundo a Polícia Militar, o agente sofreu um grave ferimento na mão esquerda durante a tentativa de abordar o suspeito. Após passar por cirurgia, ele permanece internado em observação.

Horas depois do ataque, o homem apontado como autor da agressão foi localizado por outra equipe policial escondido nos fundos da residência. Conforme a corporação, ele voltou a avançar contra os militares com o facão e acabou sendo baleado. Apesar de ter sido socorrido, não resistiu aos ferimentos.