A cidade de Araras, na região de Piracicaba, amanheceu de luto nesta quinta-feira (25) com a morte do prefeito Irineu Norival Maretto, de 70 anos. O chefe do Executivo municipal não resistiu após sofrer uma nova parada cardiorrespiratória durante a madrugada.

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Irineu estava internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa desde a última terça-feira (23), quando foi socorrido após uma parada cardiorrespiratória. Apesar dos esforços da equipe médica, seu quadro de saúde se agravou e ele faleceu nas primeiras horas desta quinta-feira.