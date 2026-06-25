26 de junho de 2026
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REGIÃO DE PIRACICABA

Prefeito morre aos 70 anos por complicações de saúde

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Prefeitura de Araras
Irineu Norival Marretto morreu aos 70 anos.
Irineu Norival Marretto morreu aos 70 anos.

  A cidade de Araras, na região de Piracicaba, amanheceu de luto nesta quinta-feira (25) com a morte do prefeito Irineu Norival Maretto, de 70 anos. O chefe do Executivo municipal não resistiu após sofrer uma nova parada cardiorrespiratória durante a madrugada.

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Irineu estava internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa desde a última terça-feira (23), quando foi socorrido após uma parada cardiorrespiratória. Apesar dos esforços da equipe médica, seu quadro de saúde se agravou e ele faleceu nas primeiras horas desta quinta-feira.

A Prefeitura de Araras confirmou oficialmente a morte, que gerou grande comoção entre moradores, autoridades e servidores municipais. Reconhecido por sua trajetória na vida pública, Irineu deixa um legado de atuação política e serviços prestados ao município.

O velório acontece nesta quinta-feira, das 11h às 15h, na Câmara Municipal de Araras. Em seguida, o corpo será levado para o cemitério da cidade, onde o sepultamento está previsto para as 16h.

A morte do prefeito marca um momento de tristeza para Araras, que se despede de uma de suas principais lideranças políticas

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