A cidade de Araras, na região de Piracicaba, amanheceu de luto nesta quinta-feira (25) com a morte do prefeito Irineu Norival Maretto, de 70 anos. O chefe do Executivo municipal não resistiu após sofrer uma nova parada cardiorrespiratória durante a madrugada.
LEIA MAIS
- Do YouTube para a cela: Traficantes são presos após ostentar drogas nas redes sociais, em Piracicaba
- Árvore gigante cai sobre tendas na Praça da Catedral
Irineu estava internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa desde a última terça-feira (23), quando foi socorrido após uma parada cardiorrespiratória. Apesar dos esforços da equipe médica, seu quadro de saúde se agravou e ele faleceu nas primeiras horas desta quinta-feira.
A Prefeitura de Araras confirmou oficialmente a morte, que gerou grande comoção entre moradores, autoridades e servidores municipais. Reconhecido por sua trajetória na vida pública, Irineu deixa um legado de atuação política e serviços prestados ao município.
O velório acontece nesta quinta-feira, das 11h às 15h, na Câmara Municipal de Araras. Em seguida, o corpo será levado para o cemitério da cidade, onde o sepultamento está previsto para as 16h.
A morte do prefeito marca um momento de tristeza para Araras, que se despede de uma de suas principais lideranças políticas