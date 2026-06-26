26 de junho de 2026
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REGIÃO DE PIRACICABA

VÍDEO: Carreta perde o controle, tomba e interdita rodovia

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Jhenyfer Oliveira
A carga se espalhou na pista após o tombamento.
A carga se espalhou na pista após o tombamento.

 O susto foi enorme na madrugada desta sexta-feira (26). Uma carreta carregada com lenha tombou por volta da 1h45 no km 12 da Rodovia SP-306, entre Santa Bárbara e Capivari, na região de Piracicaba, deixando a pista interditada e provocando transtornos para quem passa pelo trecho.

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Segundo as informações apuradas, a barra de direção do veículo quebrou repentinamente. Sem controle, o motorista invadiu a pista contrária antes de a carreta tombar às margens da rodovia.

Apesar da violência do acidente, o caminhoneiro escapou ileso. Equipes de resgate da concessionária e da Polícia Militar Rodoviária foram acionadas e atenderam a ocorrência.

A carreta e toda a carga de lenha ainda não foram removidas, e a rodovia continua parcialmente interditada, exigindo atenção redobrada dos motoristas que trafegam pela região.

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