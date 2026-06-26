O susto foi enorme na madrugada desta sexta-feira (26). Uma carreta carregada com lenha tombou por volta da 1h45 no km 12 da Rodovia SP-306, entre Santa Bárbara e Capivari, na região de Piracicaba, deixando a pista interditada e provocando transtornos para quem passa pelo trecho.

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Segundo as informações apuradas, a barra de direção do veículo quebrou repentinamente. Sem controle, o motorista invadiu a pista contrária antes de a carreta tombar às margens da rodovia.