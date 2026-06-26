A música brasileira será a grande protagonista do concerto "Canta, Brasil!", que reunirá o Coral do Guri de Piracicaba e a Orquestra Popular do Guri de Indaiatuba em uma apresentação marcada pela diversidade de ritmos, compositores e experiências compartilhadas. O espetáculo promete levar ao público um panorama da riqueza cultural do país por meio de interpretações de obras de nomes como Dori Caymmi, Zé Keti, Geraldo Vandré, Alexandre Andrés e Michele Leal.
Em contato ao Jornal de Piracicaba , o coordenador do Projeto Guri em Piracicaba, José David, explicou que o concerto foi pensado para valorizar a música popular brasileira e proporcionar um intercâmbio entre jovens músicos de diferentes cidades. “O público poderá apreciar duas formações distintas, mas unidas pelo mesmo propósito: celebrar a música brasileira e o poder transformador da educação musical”, afirmou.
Embora cada grupo apresente seu próprio repertório, o encontro vai além do palco. A proposta também fortalece os laços entre os polos do Guri e amplia as vivências artísticas dos participantes, que têm a oportunidade de trocar experiências e conhecer diferentes formas de interpretação musical.
VEJA MAIS:
- Festival Japão na Praça já tem nova data em Piracicaba; VEJA
- Engenho Central terá música caipira e Forreggae Junino no sábado
- Prima do Superman, filme da Supergirl estreia em Piracicaba
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Para os alunos, participar de apresentações como essa representa uma etapa importante da formação artística. Segundo José David, os grupos musicais permitem colocar em prática tudo o que é desenvolvido durante as aulas, exigindo preparo técnico, responsabilidade, comprometimento e trabalho coletivo.
O coordenador destaca que a preparação para o concerto também trouxe desafios. O aprofundamento do repertório, a construção da expressividade artística e a busca por interpretações que respeitassem as características de cada obra fizeram parte do processo, contribuindo para o desenvolvimento da autonomia, da confiança e do espírito de equipe entre os estudantes.
“Mais do que um concerto, este encontro representa a oportunidade de os alunos vivenciarem a música como experiência coletiva, compartilhando aprendizados, construindo vínculos e mostrando ao público o resultado de um trabalho que transforma vidas por meio da arte”, ressaltou.
SERVIÇO
O Encontro de Grupos Musicais do Guri, com apresentação do Coral do Guri de Piracicaba e da Orquestra Popular do Guri de Indaiatuba, será realizado neste sábado (27), às 14h, no Teatro Municipal Erotides de Campos, no Engenho Central (Av. Dr. Maurice Allain, 454 - Vila Rezende). A entrada é gratuita, com retirada dos ingressos 1 hora antes na bilheteria do teatro, sujeita à disponibilidade. A classificação é livre.