A música brasileira será a grande protagonista do concerto "Canta, Brasil!", que reunirá o Coral do Guri de Piracicaba e a Orquestra Popular do Guri de Indaiatuba em uma apresentação marcada pela diversidade de ritmos, compositores e experiências compartilhadas. O espetáculo promete levar ao público um panorama da riqueza cultural do país por meio de interpretações de obras de nomes como Dori Caymmi, Zé Keti, Geraldo Vandré, Alexandre Andrés e Michele Leal.

Em contato ao Jornal de Piracicaba , o coordenador do Projeto Guri em Piracicaba, José David, explicou que o concerto foi pensado para valorizar a música popular brasileira e proporcionar um intercâmbio entre jovens músicos de diferentes cidades. “O público poderá apreciar duas formações distintas, mas unidas pelo mesmo propósito: celebrar a música brasileira e o poder transformador da educação musical”, afirmou.

Embora cada grupo apresente seu próprio repertório, o encontro vai além do palco. A proposta também fortalece os laços entre os polos do Guri e amplia as vivências artísticas dos participantes, que têm a oportunidade de trocar experiências e conhecer diferentes formas de interpretação musical.