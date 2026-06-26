O maior festival de cultura japonesa de Piracicaba já tem nova data para acontecer. Promovido pelo Grupo Nipo-Brasileiro de Piracicaba, o Japão na Praça será realizado nos dias 3, 4 e 5 de julho, na Praça José Bonifácio, no Centro da cidade.
Com entrada gratuita e ambiente pet friendly, o evento convida toda a família — inclusive os animais de estimação — para viver uma imersão na tradição, na gastronomia e na cultura japonesa.
Durante os três dias de programação, a Praça José Bonifácio será transformada em um verdadeiro cenário inspirado no Japão. O público poderá aproveitar uma programação diversificada, com atrações voltadas para todas as idades.
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Entre os destaques está a tradicional praça de alimentação, com pratos típicos da culinária japonesa preparados para agradar tanto quem já é fã da gastronomia oriental quanto quem deseja experimentar novos sabores.
A programação cultural contará ainda com apresentações de Taiko, os tradicionais tambores japoneses, performances de Odori, as danças folclóricas do Japão, além do aguardado Concurso de Cosplay, que reúne personagens inspirados em animes, mangás e games. O festival também terá shows e diversas atrações artísticas ao longo dos três dias.
Anote na agenda: de 3 a 5 de julho, Piracicaba recebe um dos eventos culturais mais aguardados do calendário da cidade. Reúna a família, convide os amigos e aproveite uma experiência única que une tradição, cultura, entretenimento e boa gastronomia.
- Praça José Bonifácio – Piracicaba/SP
- 3, 4 e 5 de julho
- Entrada gratuita
- Evento pet friendly