O maior festival de cultura japonesa de Piracicaba já tem nova data para acontecer. Promovido pelo Grupo Nipo-Brasileiro de Piracicaba, o Japão na Praça será realizado nos dias 3, 4 e 5 de julho, na Praça José Bonifácio, no Centro da cidade.

Com entrada gratuita e ambiente pet friendly, o evento convida toda a família — inclusive os animais de estimação — para viver uma imersão na tradição, na gastronomia e na cultura japonesa.

Durante os três dias de programação, a Praça José Bonifácio será transformada em um verdadeiro cenário inspirado no Japão. O público poderá aproveitar uma programação diversificada, com atrações voltadas para todas as idades.