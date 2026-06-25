Nesta semana, o Cine Araújo Piracicaba traz novidades para todos os públicos! Os ingressos já estão disponíveis nas bilheterias e no site oficial do cinema.
VEJA MAIS:
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ESTREIAS
Supergirl: Kara Zor-El vivenciou e sobreviveu ao colapso de Krypton, seu planeta natal, aos 14 anos de idade e agora, aos 21, ela ainda sofre com as consequências dessa destruição. Nesse longa, Kara se encontra com Ruthye Marie Knoll, uma alienígena com sede de vingança e determinada a acabar com o mercenário Krem, responsável pela morte de seu pai. No primeiro momento, Kara não quer se envolver e muito menos exercer a figura de algoz, mas Krem resolve atacar alguém próximo da heroína e o jogo muda completamente. Daí em diante uma caçada cósmica começa, a levando para diferentes sistemas solares sem o impacto do sol vermelho e neutralizando os poderes da kryptoniana enquanto ela lida com vários perigos, incluindo tentar escapar do caçador de recompensas Lobo ao lado de Krypto, o supercão.
Segredo Obscuro: Samantha é convidada para o mundo glamoroso de Zoe Shannon, CEO da empresa de bem-estar SHELL. Quando os pacientes da SHELL começam a desaparecer, Samantha percebe que Zoe pode estar escondendo um segredo obscuro.
SEGUEM EM CARTAZ
Toy Story 5: Buzz, Woody, Jessie e os demais brinquedos tradicionais são desafiados pela nova obsessão das crianças do século XXI: os dispositivos eletrônicos.
Dia D: A trama de DIA D explorará a existência de alienígenas, mostrando como essa descoberta irá afetar as pessoas ao redor do mundo em nossa sociedade atual.
Trago Seu Amor: Mia é uma jovem bruxa que tem um poder único: através de um beijo, a pessoa enfeitiçada volta para seu último amor ou se apaixona pela própria Mia. Desesperados para reconquistar sua paixão, seus clientes aceitam o risco e assim Mia e seu fiel assistente Ariel tocam o seu negócio esotérico. Tudo parece estar indo bem até que o inesperado acontece: Mia se apaixona por um dos alvos. Rene, que também é bruxa e ex-namorada de Yuri, se transforma na nova obsessão de Mia, provocando um verdadeiro caos na vida dela.
Todo Mundo Em Pânico (2026): Mais de 25 anos depois de escaparem de um assassino mascarado muito familiar, o quarteto formado por Shorty, Ray, Cindy e Brenda está novamente na mira do criminoso e nenhuma franquia de terror está a salvo.
Outros títulos que seguem em exibição:
- Cansei de Ser Nerd;
- Authentic Games No Império Desconectado;
- Um Pai em Apuros.
Cine Teatro São Pedro também divulga programação
O Cine Teatro São Pedro preparou uma programação especial para os fãs de aventura e animação. O destaque fica por conta de "Toy Story 5", que será exibido de 25 de junho a 1º de julho, às 17h, em sessões 2D dubladas, com Sessão Azul no dia 28 de junho. Também haverá exibições às 19h em 2D dublado nos dias 26, 27, 29, 30 de junho e 1º de julho, além de sessões em 3D dublado nos dias 25 e 28 de junho, também às 19h.
Já a estreia de "Supergirl" chega às telas com sessões às 21h. O filme será exibido em 2D dublado nos dias 26, 27, 29 de junho e 1º de julho, e em 2D legendado no dia 30 de junho. Nos dias 25 e 28 de junho, o público poderá conferir a produção em 3D dublado. Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada), com promoção de preço único de meia-entrada para sessões 2D e 3D de segunda a quinta-feira, exceto feriados. O Cine Teatro São Pedro está localizado na Avenida dos Imigrantes, 255, no Shopping São Pedro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone e WhatsApp (19) 3481-5767.