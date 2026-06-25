O Parque do Engenho Central será palco de uma verdadeira celebração da cultura popular neste sábado (27), com uma programação gratuita que promete agradar públicos de diferentes gerações. Pela manhã, às 10h30, o projeto Oficinas de Música Caipira leva ao espaço um repertório recheado de clássicos da música de raiz e sucessos da música popular brasileira.

Vindos de Campinas, os integrantes do projeto — entre crianças, jovens e adultos — apresentam um espetáculo que une coral, violão e viola caipira. Sob a regência de Jairo Silveira e com participação dos músicos João Paulo Amaral e Ricardo Matsuda, o grupo propõe uma viagem musical pelas tradições do interior brasileiro.

No repertório, canções que atravessam gerações, como Estrada da Vida, Beijinho Doce e O Menino da Porteira, dividem espaço com músicas contemporâneas conhecidas pelo grande público, entre elas Trem Bala e Bola de Meia, Bola de Gude. A apresentação reforça a missão do projeto, criado em 2017, de preservar e difundir a cultura caipira por meio da educação musical gratuita.