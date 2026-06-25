O Parque do Engenho Central será palco de uma verdadeira celebração da cultura popular neste sábado (27), com uma programação gratuita que promete agradar públicos de diferentes gerações. Pela manhã, às 10h30, o projeto Oficinas de Música Caipira leva ao espaço um repertório recheado de clássicos da música de raiz e sucessos da música popular brasileira.
Vindos de Campinas, os integrantes do projeto — entre crianças, jovens e adultos — apresentam um espetáculo que une coral, violão e viola caipira. Sob a regência de Jairo Silveira e com participação dos músicos João Paulo Amaral e Ricardo Matsuda, o grupo propõe uma viagem musical pelas tradições do interior brasileiro.
No repertório, canções que atravessam gerações, como Estrada da Vida, Beijinho Doce e O Menino da Porteira, dividem espaço com músicas contemporâneas conhecidas pelo grande público, entre elas Trem Bala e Bola de Meia, Bola de Gude. A apresentação reforça a missão do projeto, criado em 2017, de preservar e difundir a cultura caipira por meio da educação musical gratuita.
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Forró, reggae e encontro de culturas
A partir das 15h, o clima junino toma conta do Engenho Central com o Forreggae Junino, evento que encerra a temporada de festas típicas em Piracicaba. A proposta mistura a energia do forró pé de serra com as vibrações do reggae, criando uma experiência cultural marcada pela diversidade de ritmos brasileiros.
Entre as atrações musicais estão a Nação Sankofa Baobá, com influências do manguebeat, maracatu e funk, além do projeto Forró de Terno, que recebe como convidado especial o tradicional Trio Juazeiro, grupo que mantém viva a música nordestina há mais de seis décadas. O grupo piracicabano Os 3 do Engenho também integra a programação.
Além dos shows, o público encontrará food trucks espalhados pelo espaço e poderá levar seus animais de estimação, já que o evento será pet friendly. Em um dos cartões-postais mais importantes da cidade, a combinação entre música, gastronomia e convivência transforma o Engenho Central em um ponto de encontro para quem busca cultura, lazer e diversão gratuita às margens do rio Piracicaba.