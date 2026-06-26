26 de junho de 2026
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AGORA É MATA-MATA

Saiba os próximos jogos e entenda o que são os 16 avos da Copa

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/CBF
A principal mudança desta edição é a criação dos 16 avos de final, etapa inédita que passa a integrar oficialmente o novo formato da Copa do Mundo e antecede as oitavas de final.
A principal mudança desta edição é a criação dos 16 avos de final, etapa inédita que passa a integrar oficialmente o novo formato da Copa do Mundo e antecede as oitavas de final.

A Copa do Mundo de 2026 teve a fase de grupos concluída e já está com os confrontos definidos para o mata-mata. Pela primeira vez com 48 seleções, o torneio adota um novo modelo de disputa, que inclui a classificação dos líderes e vice-líderes de cada chave, além dos oito melhores terceiros colocados, completando as 32 equipes que seguem para a fase eliminatória.

A principal mudança desta edição é a criação dos 16 avos de final, etapa inédita que passa a integrar oficialmente o novo formato da Copa do Mundo e antecede as oitavas de final.

Brasil enfrenta o Japão nos 16 avos de final

A Seleção Brasileira encerrou a fase de grupos na liderança do Grupo C e terá como adversário o Japão, que terminou em segundo lugar no Grupo F.

O confronto está marcado para a próxima segunda-feira (29), às 14h (horário de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos. A partida vale vaga nas oitavas de final do Mundial.

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Confrontos definidos dos 16 avos de final

A primeira fase eliminatória da Copa do Mundo ficou assim definida:

  • Alemanha x Paraguai
  • França x Suécia
  • África do Sul x Canadá
  • Holanda x Marrocos
  • Portugal x Gana
  • Espanha x Áustria
  • Estados Unidos x Bósnia
  • Egito x Coreia do Sul
  • Brasil x Japão
  • Costa do Marfim x Noruega
  • México x Escócia
  • Inglaterra x Equador
  • Argentina x Uruguai
  • Austrália x Irã
  • Suíça x Argélia
  • Colômbia x Croácia

16 avos de final são a novidade do novo formato

A Copa do Mundo de 2026 marca a expansão do torneio para 48 seleções, o que levou a FIFA a criar uma nova estrutura de competição. A grande novidade é justamente a inclusão dos 16 avos de final, etapa inédita que antecede as oitavas e reorganiza a fase eliminatória.

Nesse formato, avançam para o mata-mata os dois primeiros colocados de cada um dos 12 grupos, além dos oito melhores terceiros colocados. Assim, 32 seleções disputam os 16 avos de final, que reduzem o número de classificados para 16 equipes nas oitavas de final.

É nesta etapa que o Brasil inicia sua caminhada no mata-mata contra o Japão, em busca de seguir vivo na disputa pelo título mundial.

A mudança amplia o número de partidas no torneio e aumenta as oportunidades para seleções de diferentes continentes avançarem na competição.

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