A Copa do Mundo de 2026 teve a fase de grupos concluída e já está com os confrontos definidos para o mata-mata. Pela primeira vez com 48 seleções, o torneio adota um novo modelo de disputa, que inclui a classificação dos líderes e vice-líderes de cada chave, além dos oito melhores terceiros colocados, completando as 32 equipes que seguem para a fase eliminatória.

A principal mudança desta edição é a criação dos 16 avos de final, etapa inédita que passa a integrar oficialmente o novo formato da Copa do Mundo e antecede as oitavas de final.

Brasil enfrenta o Japão nos 16 avos de final

A Seleção Brasileira encerrou a fase de grupos na liderança do Grupo C e terá como adversário o Japão, que terminou em segundo lugar no Grupo F.