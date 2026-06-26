A Copa do Mundo de 2026 teve a fase de grupos concluída e já está com os confrontos definidos para o mata-mata. Pela primeira vez com 48 seleções, o torneio adota um novo modelo de disputa, que inclui a classificação dos líderes e vice-líderes de cada chave, além dos oito melhores terceiros colocados, completando as 32 equipes que seguem para a fase eliminatória.
A principal mudança desta edição é a criação dos 16 avos de final, etapa inédita que passa a integrar oficialmente o novo formato da Copa do Mundo e antecede as oitavas de final.
Brasil enfrenta o Japão nos 16 avos de final
A Seleção Brasileira encerrou a fase de grupos na liderança do Grupo C e terá como adversário o Japão, que terminou em segundo lugar no Grupo F.
O confronto está marcado para a próxima segunda-feira (29), às 14h (horário de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos. A partida vale vaga nas oitavas de final do Mundial.
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Confrontos definidos dos 16 avos de final
A primeira fase eliminatória da Copa do Mundo ficou assim definida:
- Alemanha x Paraguai
- França x Suécia
- África do Sul x Canadá
- Holanda x Marrocos
- Portugal x Gana
- Espanha x Áustria
- Estados Unidos x Bósnia
- Egito x Coreia do Sul
- Brasil x Japão
- Costa do Marfim x Noruega
- México x Escócia
- Inglaterra x Equador
- Argentina x Uruguai
- Austrália x Irã
- Suíça x Argélia
- Colômbia x Croácia
16 avos de final são a novidade do novo formato
A Copa do Mundo de 2026 marca a expansão do torneio para 48 seleções, o que levou a FIFA a criar uma nova estrutura de competição. A grande novidade é justamente a inclusão dos 16 avos de final, etapa inédita que antecede as oitavas e reorganiza a fase eliminatória.
Nesse formato, avançam para o mata-mata os dois primeiros colocados de cada um dos 12 grupos, além dos oito melhores terceiros colocados. Assim, 32 seleções disputam os 16 avos de final, que reduzem o número de classificados para 16 equipes nas oitavas de final.
É nesta etapa que o Brasil inicia sua caminhada no mata-mata contra o Japão, em busca de seguir vivo na disputa pelo título mundial.
A mudança amplia o número de partidas no torneio e aumenta as oportunidades para seleções de diferentes continentes avançarem na competição.