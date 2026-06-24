Além da economia, os assinantes poderão aproveitar uma programação que reúne alguns dos principais nomes da música nacional. A grade divulgada pela Comissão Organizadora traz atrações como Gusttavo Lima, Bruno & Marrone, Pedro Sampaio, Dennis DJ e Frei Gilson, em uma das edições mais aguardadas do tradicional rodeio piracicabano.

A contagem regressiva para a 31ª Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba ganhou um atrativo especial para os leitores do Jornal de Piracicaba. Os assinantes do Clube JP terão direito a 50% de desconto nos ingressos do setor pista durante o evento, que acontece entre os dias 11 e 22 de agosto, na Unileste. Para garantir o benefício, basta apresentar a carteirinha do clube na bilheteria oficial.

A abertura acontece em 11 de agosto com o fenômeno católico Frei Gilson. Nesta data, o setor pista terá entrada solidária gratuita mediante a doação de itens como fraldas geriátricas, feijão, óleo ou lenço umedecido. Com milhões de seguidores nas redes sociais e no YouTube, o religioso promete atrair um grande público para o início da festa.

A programação continua em 14 de agosto com Natanzinho Lima e Vini Drumond. No dia seguinte, 15 de agosto, sobe ao palco o cantor Gusttavo Lima, um dos artistas mais populares do país, acompanhado da cantora Elis Justi. A expectativa é de uma das noites mais movimentadas do evento.

Rodeio tradicional terá estrutura completa

A segunda semana da festa começa em 21 de agosto com os shows de Pedro Sampaio e da dupla Ícaro & Gilmar. O encerramento, em 22 de agosto, será em grande estilo, reunindo Bruno & Marrone, Dennis DJ e Fiduma & Jeca em uma mesma noite.