25 de junho de 2026
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TRADIÇÃO SERTANEJA

Assinantes do Clube JP têm 50% de desconto na Festa do Peão

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
A 31ª Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba já tem programação definida e reunirá grandes nomes da música nacional entre os dias 11 e 22 de agosto.
A 31ª Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba já tem programação definida e reunirá grandes nomes da música nacional entre os dias 11 e 22 de agosto.

A contagem regressiva para a 31ª Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba ganhou um atrativo especial para os leitores do Jornal de Piracicaba. Os assinantes do Clube JP terão direito a 50% de desconto nos ingressos do setor pista durante o evento, que acontece entre os dias 11 e 22 de agosto, na Unileste. Para garantir o benefício, basta apresentar a carteirinha do clube na bilheteria oficial.

Além da economia, os assinantes poderão aproveitar uma programação que reúne alguns dos principais nomes da música nacional. A grade divulgada pela Comissão Organizadora traz atrações como Gusttavo Lima, Bruno & Marrone, Pedro Sampaio, Dennis DJ e Frei Gilson, em uma das edições mais aguardadas do tradicional rodeio piracicabano.

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Programação reúne sertanejo, funk e música religiosa

A abertura acontece em 11 de agosto com o fenômeno católico Frei Gilson. Nesta data, o setor pista terá entrada solidária gratuita mediante a doação de itens como fraldas geriátricas, feijão, óleo ou lenço umedecido. Com milhões de seguidores nas redes sociais e no YouTube, o religioso promete atrair um grande público para o início da festa.

A programação continua em 14 de agosto com Natanzinho Lima e Vini Drumond. No dia seguinte, 15 de agosto, sobe ao palco o cantor Gusttavo Lima, um dos artistas mais populares do país, acompanhado da cantora Elis Justi. A expectativa é de uma das noites mais movimentadas do evento.

Rodeio tradicional terá estrutura completa

A segunda semana da festa começa em 21 de agosto com os shows de Pedro Sampaio e da dupla Ícaro & Gilmar. O encerramento, em 22 de agosto, será em grande estilo, reunindo Bruno & Marrone, Dennis DJ e Fiduma & Jeca em uma mesma noite.

Além dos shows, o público poderá acompanhar montarias em touros e cavalos, a tradicional prova dos três tambores e a disputa de Team Penning, todas válidas pela Copa Rozeta. A estrutura contará com praça de alimentação, Palco Camarote, Palco Universitário, estacionamento, arquibancadas, Arena VIP, Front Stage e esquema de segurança com monitoramento por câmeras, Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, brigadistas e segurança privada.

Programação completa

  • 11/08 – Frei Gilson (entrada franca na pista mediante ação solidária)
  • 14/08 – Natanzinho Lima e Vini Drumond
  • 15/08 – Gusttavo Lima e Elis Justi
  • 21/08 – Pedro Sampaio e Ícaro & Gilmar
  • 22/08 – Bruno & Marrone, Dennis DJ e Fiduma & Jeca

Serviço

31ª Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba

  • Data: 11 a 22 de agosto
  • Local: Unileste – Avenida Professor Benedito de Andrade, 200
  • Informações: (19) 99623-3506

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