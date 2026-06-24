A contagem regressiva para a 31ª Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba ganhou um atrativo especial para os leitores do Jornal de Piracicaba. Os assinantes do Clube JP terão direito a 50% de desconto nos ingressos do setor pista durante o evento, que acontece entre os dias 11 e 22 de agosto, na Unileste. Para garantir o benefício, basta apresentar a carteirinha do clube na bilheteria oficial.
Além da economia, os assinantes poderão aproveitar uma programação que reúne alguns dos principais nomes da música nacional. A grade divulgada pela Comissão Organizadora traz atrações como Gusttavo Lima, Bruno & Marrone, Pedro Sampaio, Dennis DJ e Frei Gilson, em uma das edições mais aguardadas do tradicional rodeio piracicabano.
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Programação reúne sertanejo, funk e música religiosa
A abertura acontece em 11 de agosto com o fenômeno católico Frei Gilson. Nesta data, o setor pista terá entrada solidária gratuita mediante a doação de itens como fraldas geriátricas, feijão, óleo ou lenço umedecido. Com milhões de seguidores nas redes sociais e no YouTube, o religioso promete atrair um grande público para o início da festa.
A programação continua em 14 de agosto com Natanzinho Lima e Vini Drumond. No dia seguinte, 15 de agosto, sobe ao palco o cantor Gusttavo Lima, um dos artistas mais populares do país, acompanhado da cantora Elis Justi. A expectativa é de uma das noites mais movimentadas do evento.
Rodeio tradicional terá estrutura completa
A segunda semana da festa começa em 21 de agosto com os shows de Pedro Sampaio e da dupla Ícaro & Gilmar. O encerramento, em 22 de agosto, será em grande estilo, reunindo Bruno & Marrone, Dennis DJ e Fiduma & Jeca em uma mesma noite.
Além dos shows, o público poderá acompanhar montarias em touros e cavalos, a tradicional prova dos três tambores e a disputa de Team Penning, todas válidas pela Copa Rozeta. A estrutura contará com praça de alimentação, Palco Camarote, Palco Universitário, estacionamento, arquibancadas, Arena VIP, Front Stage e esquema de segurança com monitoramento por câmeras, Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, brigadistas e segurança privada.
Programação completa
- 11/08 – Frei Gilson (entrada franca na pista mediante ação solidária)
- 14/08 – Natanzinho Lima e Vini Drumond
- 15/08 – Gusttavo Lima e Elis Justi
- 21/08 – Pedro Sampaio e Ícaro & Gilmar
- 22/08 – Bruno & Marrone, Dennis DJ e Fiduma & Jeca
Serviço
31ª Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba
- Data: 11 a 22 de agosto
- Local: Unileste – Avenida Professor Benedito de Andrade, 200
- Informações: (19) 99623-3506