Piracicaba recebe, neste fim de semana, mais uma edição do Festival Rural da Pamonha, iniciativa promovida pelo Fundo Social de Solidariedade em parceria com a Cataguá Construtora. A programação acontece nos dias 27 e 28 de junho, das 9h às 13h, na Avenida Alidor Pecorari, ao lado da Casa do Artesão, com entrada gratuita para toda a população.

O festival foi criado para recepcionar atletas e visitantes que participam da 10ª Corridinha Turística e da 15ª Corrida Turística de Piracicaba, mas também busca oferecer uma opção de lazer, gastronomia e valorização da cultura rural aos moradores da cidade.

Gastronomia típica é a grande atração

Reconhecida regionalmente como a Terra da Pamonha, Piracicaba destaca um de seus maiores símbolos gastronômicos durante o evento.