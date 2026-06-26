Piracicaba recebe, neste fim de semana, mais uma edição do Festival Rural da Pamonha, iniciativa promovida pelo Fundo Social de Solidariedade em parceria com a Cataguá Construtora. A programação acontece nos dias 27 e 28 de junho, das 9h às 13h, na Avenida Alidor Pecorari, ao lado da Casa do Artesão, com entrada gratuita para toda a população.
O festival foi criado para recepcionar atletas e visitantes que participam da 10ª Corridinha Turística e da 15ª Corrida Turística de Piracicaba, mas também busca oferecer uma opção de lazer, gastronomia e valorização da cultura rural aos moradores da cidade.
Gastronomia típica é a grande atração
Reconhecida regionalmente como a Terra da Pamonha, Piracicaba destaca um de seus maiores símbolos gastronômicos durante o evento.
O público poderá experimentar diversas receitas preparadas com milho por oito produtores certificados pelo Selapir (Selo Local de Alimentos de Piracicaba). Além da tradicional pamonha, os visitantes encontrarão diferentes opções da culinária típica que preservam os sabores da cultura rural.
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Oficina ensina crianças a fazer pamonha
Além da programação gastronômica, o festival contará com uma atividade voltada ao público infantil. A Oficina Reino da Pamonha ensinará crianças a preparar a tradicional receita por meio de aulas práticas.
A atividade acontece no sábado, a partir das 9h, com previsão de cinco turmas de 45 minutos cada. As inscrições poderão ser feitas no próprio local, mediante investimento de R$ 30 por participante.
Evento reforça tradição da cidade
Segundo a presidente do Fundo Social de Solidariedade e primeira-dama de Piracicaba, Valkíria Callovi, o objetivo é fortalecer a identidade cultural do município, incentivar os produtores locais e proporcionar momentos de convivência para moradores e turistas.
Ela destaca que o festival foi organizado para valorizar a gastronomia típica da região e convida a população a prestigiar os produtores que ajudam a manter viva uma das tradições mais conhecidas de Piracicaba.
Serviço
Festival Rural da Pamonha
- Datas: 27 e 28 de junho
- Horário: das 9h às 13h
- Local: Avenida Alidor Pecorari, s/n – campo ao lado da Casa do Artesão
- Entrada gratuita