Concluir uma graduação já representa uma grande conquista. Quando isso acontece aos 77 anos e com o apoio da mãe, de 98, a história ganha contornos ainda mais marcantes. Foi exatamente esse o cenário vivido por Marivan Ferraro durante a apresentação de seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Design, na Universidade de Fortaleza (Unifor).

Além de assistir ao momento decisivo da filha, Maria Augusta teve participação direta no projeto acadêmico, tornando a conquista ainda mais simbólica para toda a família.

Projeto nasceu da união entre mãe e filha

O trabalho que garantiu nota máxima à estudante consistiu na criação de um livro infantil confeccionado em tecido bordado. A obra reconta a tradicional história bíblica da Arca de Noé e foi desenvolvida a partir de uma ideia que surgiu da própria mãe de Marivan.