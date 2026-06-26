Concluir uma graduação já representa uma grande conquista. Quando isso acontece aos 77 anos e com o apoio da mãe, de 98, a história ganha contornos ainda mais marcantes. Foi exatamente esse o cenário vivido por Marivan Ferraro durante a apresentação de seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Design, na Universidade de Fortaleza (Unifor).
Além de assistir ao momento decisivo da filha, Maria Augusta teve participação direta no projeto acadêmico, tornando a conquista ainda mais simbólica para toda a família.
Projeto nasceu da união entre mãe e filha
O trabalho que garantiu nota máxima à estudante consistiu na criação de um livro infantil confeccionado em tecido bordado. A obra reconta a tradicional história bíblica da Arca de Noé e foi desenvolvida a partir de uma ideia que surgiu da própria mãe de Marivan.
Segundo a recém-formada, a produção foi construída de forma colaborativa desde os primeiros passos. As duas pesquisaram referências, desenharam os personagens e transferiram os esboços para o tecido utilizando diferentes materiais antes de iniciar os bordados.
Marivan contou que a mãe participou ativamente das primeiras etapas do projeto, enquanto ela ficou responsável por finalizar a obra até sua apresentação.
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Apresentação foi marcada por emoção
A defesa do TCC aconteceu no dia 9 de junho e reuniu familiares, professores e convidados. Entre eles, estava Maria Augusta, que acompanhou de perto a apresentação da filha.
Mais do que assistir à conclusão da graduação, a idosa viu um trabalho que também carregava sua dedicação ganhar reconhecimento dentro da universidade. A forte ligação entre as duas tornou o momento especialmente emocionante para todos os presentes.
Conquista inspira estudantes de todas as idades
A trajetória de Marivan Ferraro reforça que o acesso ao ensino superior não possui limite de idade. Sua história evidencia que dedicação, aprendizado contínuo e apoio familiar podem transformar sonhos antigos em realidade.
O projeto desenvolvido em parceria com a mãe também demonstra como experiências compartilhadas podem enriquecer a formação acadêmica e dar origem a trabalhos criativos, capazes de unir conhecimento, arte e afeto em uma única obra.