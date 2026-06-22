A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP) vive em 2026 um ano marcado por celebrações históricas. Em meio às comemorações pelos 125 anos da instituição, ações institucionais, culturais, científicas e artísticas vêm sendo realizadas desde o fim de 2025, reforçando a trajetória da escola e seu legado acadêmico.

A programação do jubileu também inclui o lançamento de uma nova identidade visual comemorativa, inspirada na fachada do Edifício Central do campus Luiz de Queiroz, que passou a simbolizar a marca “Esalq 125 anos”.

Painel artístico marca nova etapa das comemorações

No dia 18 de junho de 2026, a instituição apresentou oficialmente o Painel 125 anos Esalq, uma obra de grandes dimensões instalada na Sala da Congregação. O lançamento surpreendeu os convidados e integrou mais um momento das celebrações do aniversário da escola.