A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP) vive em 2026 um ano marcado por celebrações históricas. Em meio às comemorações pelos 125 anos da instituição, ações institucionais, culturais, científicas e artísticas vêm sendo realizadas desde o fim de 2025, reforçando a trajetória da escola e seu legado acadêmico.
A programação do jubileu também inclui o lançamento de uma nova identidade visual comemorativa, inspirada na fachada do Edifício Central do campus Luiz de Queiroz, que passou a simbolizar a marca “Esalq 125 anos”.
Painel artístico marca nova etapa das comemorações
No dia 18 de junho de 2026, a instituição apresentou oficialmente o Painel 125 anos Esalq, uma obra de grandes dimensões instalada na Sala da Congregação. O lançamento surpreendeu os convidados e integrou mais um momento das celebrações do aniversário da escola.
A cerimônia também contou com a entrega de cartões reproduzindo a obra, além de textos explicativos sobre o processo de criação e espaço para mensagens dos participantes.
VEJA MAIS:
- Casal preso: Influenciadora deu tapas e socos em testemunha
- Veja lista com os 10 carros mais roubados do trimestre
- Buraco gigantesco cresce e gera preocupação em Piracicaba; VEJA
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Obra celebra trajetória e identidade da instituição
O cartão distribuído durante o evento destacou a importância histórica e cultural da Esalq, ressaltando sua relação com a paisagem, a ciência e a formação acadêmica ao longo de mais de um século.
O texto também faz referência ao novo painel como uma releitura contemporânea da instituição, destacando a interpretação artística assinada por Erasmo Spadotto e Eduardo Grosso, que buscaram representar a conexão entre tradição, natureza e inovação.
Artistas destacam desafio e processo criativo
Durante a cerimônia, realizada na Sala Centenário, espaço destinado a eventos institucionais de grande porte, houve pronunciamentos da direção da Esalq e dos artistas responsáveis pela obra.
A diretora da instituição apresentou um panorama das atividades já realizadas ao longo do primeiro semestre das comemorações.
O artista Eduardo Grosso destacou o desafio de traduzir a importância da Esalq em uma obra de grandes proporções. Segundo ele, o processo exigiu constante diálogo com a equipe organizadora até a definição final do conceito visual.
Já Erasmo Spadotto ressaltou a ligação pessoal com a instituição e afirmou que a criação representou um dos maiores desafios de sua carreira, tanto pela dimensão simbólica quanto pela relevância histórica do tema.
Painel integra acervo artístico da instituição
O Painel 125 anos Esalq foi oficialmente descerrado durante a solenidade pela diretoria da instituição e pelos artistas envolvidos na criação.
A obra possui 6,60 metros de largura por 2,20 metros de altura e foi produzida em técnica de tinta acrílica sobre suporte artístico, com linguagem gráfica contemporânea e formas simplificadas.
Instalado em um dos espaços mais importantes da Esalq, o painel passa a integrar o conjunto de ações comemorativas do jubileu, reforçando a valorização da memória institucional e da produção artística ligada à universidade.