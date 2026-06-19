A prisão preventiva de Amanda e de seu companheiro, também de 25 anos, foi cumprida nesta quinta-feira (18). Segundo as investigações, o casal teria atacado a vítima na madrugada do dia 6 de junho, em um estabelecimento localizado no bairro Astúrias.

A influenciadora digital Amanda, de 25 anos, foi identificada como a mulher presa pela Polícia Civil de Piracicaba acusada de espancar e ameaçar uma jovem de 20 anos que colaborou com as investigações da Operação Tiger Cub, que apura um esquema milionário de jogos de azar e cassinos virtuais.

De acordo com a Polícia Civil, a jovem sofreu tapas, arranhões e chutes durante a agressão. Testemunhas relataram que, enquanto Amanda atacava a vítima, o companheiro impedia que outras pessoas interferissem para ajudá-la.

As investigações apontam ainda que o casal seguiu a jovem até a residência do namorado dela, onde novas ameaças de morte foram feitas com o objetivo de impedir que a vítima procurasse as autoridades. Apesar da intimidação, a mulher registrou boletim de ocorrência e passou por exames periciais que confirmaram as lesões.

A motivação do crime estaria diretamente ligada à colaboração da vítima com as investigações da Operação Tiger Cub. O inquérito apura a atuação de influenciadores digitais suspeitos de promover plataformas ilegais de apostas, além de crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa. O volume financeiro investigado pode ultrapassar R$ 5 milhões.