A influenciadora digital Amanda, de 25 anos, foi identificada como a mulher presa pela Polícia Civil de Piracicaba acusada de espancar e ameaçar uma jovem de 20 anos que colaborou com as investigações da Operação Tiger Cub, que apura um esquema milionário de jogos de azar e cassinos virtuais.
A prisão preventiva de Amanda e de seu companheiro, também de 25 anos, foi cumprida nesta quinta-feira (18). Segundo as investigações, o casal teria atacado a vítima na madrugada do dia 6 de junho, em um estabelecimento localizado no bairro Astúrias.
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De acordo com a Polícia Civil, a jovem sofreu tapas, arranhões e chutes durante a agressão. Testemunhas relataram que, enquanto Amanda atacava a vítima, o companheiro impedia que outras pessoas interferissem para ajudá-la.
As investigações apontam ainda que o casal seguiu a jovem até a residência do namorado dela, onde novas ameaças de morte foram feitas com o objetivo de impedir que a vítima procurasse as autoridades. Apesar da intimidação, a mulher registrou boletim de ocorrência e passou por exames periciais que confirmaram as lesões.
A motivação do crime estaria diretamente ligada à colaboração da vítima com as investigações da Operação Tiger Cub. O inquérito apura a atuação de influenciadores digitais suspeitos de promover plataformas ilegais de apostas, além de crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa. O volume financeiro investigado pode ultrapassar R$ 5 milhões.
Com a nova prisão, Amanda e o companheiro passam a responder também por coação no curso do processo, crime caracterizado pela tentativa de intimidar testemunhas ou interferir em investigações.
A Operação Tiger Cub continua em andamento e a Polícia Civil não descarta novas fases e outras prisões nos próximos meses.