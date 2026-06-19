Os veículos populares continuam sendo os principais alvos de roubos e furtos no estado de São Paulo. Um levantamento divulgado pelo portal Mundo do Automóvel para PCD apontou quais modelos registraram o maior número de ocorrências nos três primeiros meses de 2026, revelando que carros amplamente presentes nas ruas seguem atraindo a atenção dos criminosos.

No topo da lista aparece o Hyundai HB20, que liderou o ranking estadual com 498 registros. Logo atrás estão o Ford Ka, com 491 ocorrências, e o Chevrolet Onix, que contabilizou 471 casos entre roubos e furtos.

Veja os 10 veículos mais visados pelos criminosos

O estudo identificou os modelos que mais sofreram ações criminosas no primeiro trimestre do ano. A lista é dominada por automóveis populares e de grande circulação.