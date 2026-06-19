Os veículos populares continuam sendo os principais alvos de roubos e furtos no estado de São Paulo. Um levantamento divulgado pelo portal Mundo do Automóvel para PCD apontou quais modelos registraram o maior número de ocorrências nos três primeiros meses de 2026, revelando que carros amplamente presentes nas ruas seguem atraindo a atenção dos criminosos.
No topo da lista aparece o Hyundai HB20, que liderou o ranking estadual com 498 registros. Logo atrás estão o Ford Ka, com 491 ocorrências, e o Chevrolet Onix, que contabilizou 471 casos entre roubos e furtos.
Veja os 10 veículos mais visados pelos criminosos
O estudo identificou os modelos que mais sofreram ações criminosas no primeiro trimestre do ano. A lista é dominada por automóveis populares e de grande circulação.
1. Hyundai HB20 – 498 ocorrências
2. Ford Ka – 491 ocorrências
3. Chevrolet Onix – 471 ocorrências
4. Fiat Uno – 373 ocorrências
5. Volkswagen Gol – 369 ocorrências
6. Chevrolet Corsa – 336 ocorrências
7. Fiat Mobi – 301 ocorrências
8. Renault Kwid – 300 ocorrências
9. Fiat Argo – 294 ocorrências
10. Jeep Renegade – 265 ocorrências
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Carros antigos concentram maior número de casos
Outro dado que chama a atenção é a faixa etária dos veículos envolvidos nas ocorrências. Os automóveis com mais de dez anos de uso lideram as estatísticas, acumulando mais de quatro mil registros.
Na sequência aparecem os veículos com idade entre cinco e dez anos. Já os modelos mais novos registram números consideravelmente menores, indicando que carros antigos continuam sendo os preferidos dos criminosos.
Ocorrências por faixa de idade
- Mais de 10 anos – 4.222 casos
- Entre 5 e 10 anos – 3.898 casos
- Entre 2 e 5 anos – 1.899 casos
- Até 2 anos – 592 casos
Mercado de peças influencia criminalidade
Especialistas apontam que a elevada procura por componentes automotivos no mercado de reposição ajuda a explicar a presença constante de determinados modelos no ranking.
Veículos que já saíram de linha, como Ford Ka, Fiat Uno, Chevrolet Corsa e Volkswagen Gol, continuam registrando altos índices de furtos e roubos devido à demanda por peças usadas e itens de manutenção.
Segurança ainda é desafio para motoristas
Apesar dos avanços tecnológicos adotados pelas montadoras nos últimos anos, os números mostram que o roubo e furto de veículos seguem sendo uma preocupação para milhares de proprietários.
O levantamento reforça a importância de medidas preventivas, como rastreadores, sistemas de bloqueio, seguros e estacionamentos seguros, especialmente para donos de modelos que aparecem com frequência entre os mais visados pelos criminosos.