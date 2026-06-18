Moradores do bairro Terra Rica procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar a situação de um enorme buraco localizado no final da Rua José Antonio Feriani. Segundo eles, o problema existe há cerca de três anos e teria sido causado pelo rompimento de uma tubulação de esgoto. Nos últimos dias, porém, a abertura aumentou, gerando preocupação entre os moradores da região.

De acordo com os relatos, o local é utilizado com frequência por moradores para caminhadas, lazer e atividades ao ar livre, especialmente aos fins de semana. A presença constante de crianças na área tem aumentado a preocupação da comunidade em relação à possibilidade de acidentes.

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