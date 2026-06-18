Moradores do bairro Terra Rica procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar a situação de um enorme buraco localizado no final da Rua José Antonio Feriani. Segundo eles, o problema existe há cerca de três anos e teria sido causado pelo rompimento de uma tubulação de esgoto. Nos últimos dias, porém, a abertura aumentou, gerando preocupação entre os moradores da região.
De acordo com os relatos, o local é utilizado com frequência por moradores para caminhadas, lazer e atividades ao ar livre, especialmente aos fins de semana. A presença constante de crianças na área tem aumentado a preocupação da comunidade em relação à possibilidade de acidentes.
Saiba mais:
Um dos moradores afirmou que já solicitou atendimento ao Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae), mas, até o momento, não recebeu retorno sobre a demanda.
"É uma tubulação de esgoto que se rompeu há três anos, porém, nos últimos meses, aumentou bastante. É um risco que o pessoal daqui corre, principalmente as crianças. Já fiz pedido para o Semae, mas não obtive resposta", relatou.
Segundo os moradores, o buraco está localizado em um trecho próximo ao fim da via e vem apresentando sinais de erosão ao redor da área afetada. Eles afirmam que a situação tem causado apreensão, principalmente entre pais e responsáveis que frequentam o local com crianças.
A comunidade pede que uma vistoria seja realizada para avaliar as condições da tubulação e identificar as medidas necessárias para solucionar o problema. Os moradores também solicitam que o trecho seja sinalizado até que os reparos sejam executados.
O que diz a Prefeitura
A equipe de reportagem entrou em contato com a Prefeitura, que em nota, disse: "A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que o engenheiro irá ao local amanhã, 19/06, para avaliar a situação e programar o serviço necessário".
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