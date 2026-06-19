Estado de São Paulo em parceria com a Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda.
As inscrições seguem abertas até o dia 26 de junho e devem ser realizadas exclusivamente pela internet. O programa é destinado a moradores com idade entre 16 e 24 anos e integra a modalidade Meu Primeiro Emprego, voltada à capacitação de jovens que desejam ampliar suas chances de contratação.
Cursos oferecem certificado e foco no mercado de trabalho
Nesta etapa, os participantes poderão escolher entre duas formações presenciais. Uma delas é o curso de Informática, com aulas no período da tarde, das 13h às 17h. A outra opção é o curso de Auxiliar Administrativo, realizado no período noturno, das 18h às 22h.
As capacitações foram estruturadas para desenvolver habilidades valorizadas pelas empresas e preparar os alunos para as exigências do mercado de trabalho atual. Ao final das atividades, os participantes receberão certificado de conclusão.
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Matrículas e início das aulas já têm data definida
Os candidatos selecionados serão comunicados por e-mail no dia 28 de junho, quando ocorrerá a convocação para matrícula.
O cronograma prevê o início das aulas em 13 de julho, oferecendo aos jovens a oportunidade de iniciar rapidamente sua formação profissional.
Aulas serão realizadas em Piracicaba
As atividades presenciais acontecerão nas instalações do Sest Senat de Piracicaba, localizado no bairro Jardim Panorama.
A expectativa é que a iniciativa contribua para ampliar a empregabilidade dos participantes e facilite o acesso ao primeiro emprego, especialmente para quem busca qualificação gratuita e certificada.
Como se inscrever
Os interessados devem acessar o portal oficial do Qualifica SP e selecionar a opção Meu Primeiro Emprego para preencher o cadastro dentro do prazo estabelecido.
Mais informações também podem ser obtidas pelos telefones disponibilizados pela organização do programa.
Serviço
- Programa: Qualifica SP – Meu Primeiro Emprego
- Inscrições: até 26 de junho
- Público-alvo: jovens de 16 a 24 anos
- Convocação para matrícula: 28 de junho
- Início das aulas: 13 de julho
- Local das aulas: Sest Senat Piracicaba