Estado de São Paulo em parceria com a Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda.

As inscrições seguem abertas até o dia 26 de junho e devem ser realizadas exclusivamente pela internet. O programa é destinado a moradores com idade entre 16 e 24 anos e integra a modalidade Meu Primeiro Emprego, voltada à capacitação de jovens que desejam ampliar suas chances de contratação.

Cursos oferecem certificado e foco no mercado de trabalho

Nesta etapa, os participantes poderão escolher entre duas formações presenciais. Uma delas é o curso de Informática, com aulas no período da tarde, das 13h às 17h. A outra opção é o curso de Auxiliar Administrativo, realizado no período noturno, das 18h às 22h.