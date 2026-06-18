A ocorrência foi registrada por volta das 8h22, quando a Central de Operações recebeu uma denúncia de invasão a uma casa na Rua Geraldo da Silva Leite. A informação mobilizou rapidamente equipes da Guarda Civil, que seguiram para o endereço.

Um homem de 42 anos que havia deixado o sistema prisional beneficiado pela saída temporária, foi preso pela Guarda Civil de Capivari, na região de Piracicaba, nesta quarta-feira (17), após ser flagrado tentando furtar uma residência no bairro Jardim Imperial.

No local, os agentes fizeram contato com o morador, que autorizou a entrada da equipe. Durante as buscas, os guardas encontraram o suspeito escondido dentro do imóvel. Ele foi abordado e detido ainda na garagem da residência.

O que mais chamou a atenção dos agentes foi a descoberta feita durante a ocorrência: o homem estava em liberdade havia menos de 16 horas após receber o benefício da saída temporária. Mesmo com a oportunidade de retornar ao convívio social, ele acabou novamente envolvido com a criminalidade.

Diante dos fatos, o suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia de Capivari, onde a prisão em flagrante por tentativa de furto foi confirmada pela autoridade policial.