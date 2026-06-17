A delegada Juliana Ricci, da DEIC, revelou detalhes da ocorrência que salvou uma jovem de 23 anos, de tortura e cárcere privado, pelo companheiro, em Piracicaba.
LEIA MAIS
- Jovem é torturada e mantida em cárcere em Piracicaba
- Homem espera ex-mulher com faca perto de escola, em Piracicaba
Na coletiva desta quarta-feira (17), a delegada contou o que todos precisavas ouvir: Uma amiga mandou mensagem no Instagram direto para um investigador, e denunciou o caso. As equipes se mobilizaram e foram até o local informado, deparando com a cena de horror e salvando a vítima. O agressor foi preso.
LEIA MAIS
O bairro São José ainda treme com o cenário de tensão desta terça-feira. Uma jovem de apenas 23 anos foi arrancada das garras do próprio companheiro, um rapaz de 19 anos que queria controlar. Ele trancava, espancava e achava que ninguém ia descobrir.
O grito de socorro vazou pelas redes para o investigador e caiu na DEIC. As equipes se mobilizaram na hora, correram até o imóvel e deram de cara com o cenário de guerra: a vítima toda arrebentada, com marca de covardia no rosto, nos braços, no pescoço, nas costas e nos ombros. A vítima estava em grave risco.
Amigos relataram que o casal chegou recentemente do Piaui e, desde então, a jovem viveu dias de terror, com agressões e restrições. Quando a Polícia Civil chegou, o sujeito de 19 anos partiu para cima da equipe, foi contido, algemado e recebeu voz de prisão ali mesmo: cárcere privado, violência doméstica e resistência.
A vítima foi socorrida e recebeu atendimento médico. O torturador está preso, à disposição da Justiça e o caso segue sob investigação da
DEIC.