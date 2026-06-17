A delegada Juliana Ricci, da DEIC, revelou detalhes da ocorrência que salvou uma jovem de 23 anos, de tortura e cárcere privado, pelo companheiro, em Piracicaba.

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Na coletiva desta quarta-feira (17), a delegada contou o que todos precisavas ouvir: Uma amiga mandou mensagem no Instagram direto para um investigador, e denunciou o caso. As equipes se mobilizaram e foram até o local informado, deparando com a cena de horror e salvando a vítima. O agressor foi preso.