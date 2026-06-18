De acordo com a SAP, o benefício está previsto na Lei de Execução Penal e as datas para sua realização no Estado de São Paulo são regulamentadas pela Portaria DEECRIM nº 02/2019 e normas complementares.

A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) informou que 149 presos do regime semiaberto de Piracicaba foram autorizados pelo Poder Judiciário a deixar as unidades prisionais durante o período de saída temporária.

Segundo a autorização judicial, os detentos contemplados com a medida poderão permanecer fora das unidades prisionais entre os dias 16 e 23 de junho de 2026, devendo retornar ao sistema prisional ao término do período estabelecido.

A Secretaria da Administração Penitenciária ressalta que a concessão das saídas temporárias é de responsabilidade exclusiva do Poder Judiciário, cabendo à pasta apenas o cumprimento das determinações judiciais.

A SAP também informou que os números divulgados podem sofrer alterações em razão de novas decisões judiciais que venham a ser proferidas durante o período da saída temporária.