Eram 19h desfa terça-feira (17) aparentemente comum quando a Rodovia Hermínio Petrin, SP-308, transformou-se em palco de uma tragédia anunciada. No km 192, nas imediações do bairro Portal do Itaqueri, um cavalo solto cruzou a pista e foi atingido em cheio por um GM Onix. O impacto foi brutal. O animal morreu na hora. Os ocupantes do carro, por um capricho do acaso, saíram ilesos.
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A Guarda Civil de Charqueada fazia patrulhamento quando recebeu o alerta de “sinistro com animal na via”. Ao chegar, encontrou a concessionária Eixo SP já isolando a cena. O Onix estava com a frente destruída. O cavalo, estirado no asfalto. Cena que se repete nas rodovias da região.
O que chama atenção é o rastro de negligência. Um proprietário de pasto próximo informou aos agentes que quatro cavalos haviam escapado de sua propriedade horas antes. A reviravolta: o animal morto não era dele. Um segundo criador apareceu depois, confirmando ser o dono do cavalo que provocou o acidente.
O veículo foi removido para o bairro da Tabela e o corpo do animal foi recolhido pela Eixo SP. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Rodoviária, que agora investiga a responsabilidade civil e criminal dos donos.
O artigo 31 do Código de Trânsito prevê multa e responsabilização para dono de animal solto em via pública