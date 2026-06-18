Eram 19h desfa terça-feira (17) aparentemente comum quando a Rodovia Hermínio Petrin, SP-308, transformou-se em palco de uma tragédia anunciada. No km 192, nas imediações do bairro Portal do Itaqueri, um cavalo solto cruzou a pista e foi atingido em cheio por um GM Onix. O impacto foi brutal. O animal morreu na hora. Os ocupantes do carro, por um capricho do acaso, saíram ilesos.

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A Guarda Civil de Charqueada fazia patrulhamento quando recebeu o alerta de “sinistro com animal na via”. Ao chegar, encontrou a concessionária Eixo SP já isolando a cena. O Onix estava com a frente destruída. O cavalo, estirado no asfalto. Cena que se repete nas rodovias da região.