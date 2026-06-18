18 de junho de 2026
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REGIÃO DE PIRACICABA

Bandido morre e PM é baleado durante perseguição

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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PM
Um ladrão morreu e um PM foi baleado durante a perseguição.
Um ladrão morreu e um PM foi baleado durante a perseguição.

  A noite da quarta-feira (17) foi de terror no bairro Abílio Pedro em Limeira, na região de Piracicaba. A Polícia Militar tentou dar uma blitz em um carro com 3 indivíduos. Em vez de parar, o motorista acelerou e começou uma perseguição insana pelas ruas da cidade.

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Na fuga desesperada, os indivíduos foram jogando droga pela janela para se livrar do flagrante. A corrida só acabou na Avenida Virgílio Bassinelo: o carro bateu e os três desembarcaram. Um deles sacou a pistola e mandou bala, atingindo um dos policiais.

Um dos bandidos levou a pior: foi baleado, socorrido para Santa Casa de Limeira, mas morreu.

O segundo indivíduo tentou se esconder no mato, mas acabou preso com uma pistola 9mm, de numeração raspada. No caminho da fuga, a PM achou um tijolo de maconha, de 710 gramas, além de quase 1 kg de droga. O terceiro homem conseguiu sumir e está foragido.

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