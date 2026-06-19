Um incidente registrado no restaurante universitário da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) acendeu um alerta sobre a segurança alimentar em instituições de ensino superior. Um estudante encontrou uma agulha em uma porção de carne servida durante o almoço desta quinta-feira (18), no campus de Goiabeiras, em Vitória.
Após a identificação do objeto, a universidade informou que adotou medidas emergenciais para evitar novos riscos aos usuários do restaurante.
Lote foi retirado e cardápio sofreu alteração
Segundo a Diretoria de Gestão de Restaurantes (DGR), todo o lote da carne servida naquele dia foi imediatamente descartado. Para garantir a continuidade do atendimento aos estudantes, o item foi substituído por outra opção de proteína preparada em curto prazo.
A instituição afirmou que seguiu um protocolo de contingência assim que recebeu a comunicação sobre a ocorrência.
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Suspeita recai sobre fornecedor
As primeiras análises realizadas pela universidade apontam que a agulha já estaria presente na peça de carne antes de sua chegada ao restaurante universitário.
De acordo com a apuração preliminar, a possível origem do problema estaria em alguma etapa anterior da cadeia de fornecimento, incluindo o frigorífico responsável pelo processamento do produto.
Diante da situação, a empresa terceirizada encarregada da alimentação nos restaurantes da universidade iniciou um procedimento interno para rastrear o lote utilizado e identificar como o objeto foi parar no alimento.
Estudante recebeu apoio da instituição
A Ufes informou que o aluno envolvido foi atendido pela equipe responsável pelo restaurante e recebeu orientações após o ocorrido. A identidade do estudante não foi divulgada.
A universidade destacou ainda que acompanha o caso e que eventuais medidas poderão ser adotadas após a conclusão das investigações.
Universidade reforça controle de qualidade
Em nota, a Diretoria de Gestão de Restaurantes ressaltou que os restaurantes universitários seguem normas sanitárias e protocolos de segurança alimentar durante todas as etapas de preparo e distribuição das refeições.
A direção explicou que objetos introduzidos no interior da musculatura do animal durante processos anteriores ao preparo podem não ser identificados em inspeções visuais convencionais. Por isso, o fornecedor foi acionado para colaborar com a investigação e esclarecer as circunstâncias do caso.
O episódio gerou repercussão entre estudantes e reforçou a importância dos controles de qualidade na cadeia de produção e fornecimento de alimentos destinados ao consumo coletivo.