Um incidente registrado no restaurante universitário da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) acendeu um alerta sobre a segurança alimentar em instituições de ensino superior. Um estudante encontrou uma agulha em uma porção de carne servida durante o almoço desta quinta-feira (18), no campus de Goiabeiras, em Vitória.

Após a identificação do objeto, a universidade informou que adotou medidas emergenciais para evitar novos riscos aos usuários do restaurante.

Lote foi retirado e cardápio sofreu alteração

Segundo a Diretoria de Gestão de Restaurantes (DGR), todo o lote da carne servida naquele dia foi imediatamente descartado. Para garantir a continuidade do atendimento aos estudantes, o item foi substituído por outra opção de proteína preparada em curto prazo.