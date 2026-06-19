O Ministério da Fazenda estima que a ampliação do limite de faturamento do Microempreendedor Individual (MEI) poderá resultar em uma renúncia fiscal de aproximadamente R$ 50 bilhões anuais. A medida está prevista no Projeto de Lei Complementar (PLP) 108/2021, que já foi aprovado pelo Senado e aguarda votação na Câmara dos Deputados.

A proposta eleva o teto anual de faturamento do MEI de R$ 81 mil para R$ 130 mil e amplia de um para dois o número de funcionários que podem ser contratados pelo microempreendedor.

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