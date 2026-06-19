19 de junho de 2026
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VÍDEO EM PIRACICABA

Menino de 12 anos fica gravemente ferido em acidente com moto

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Jenifer Oliveira
O acidente aconteceu na rodovia Geraldo de Barros.
O acidente aconteceu na rodovia Geraldo de Barros.

  Um grave acidente na tarde desta sexta-feira (19) deixou um adolescente de 12 anos em estado gravíssimo na Rodovia Geraldo de Barros (SP-304), em Piracicaba.

Segundo informações preliminares, um motociclista que trabalhava por aplicativo pilotava uma Honda Twister 250 quando atingiu a traseira de um Volkswagen Gol preto que estaria parado em um semáforo, na altura do km 166, sentido Centro.

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Com a violência da batida, o condutor e o passageiro da moto foram arremessados ao asfalto. O adolescente ficou desacordado e foi socorrido em estado gravíssimo ao Hospital dos Fornecedores de Cana.

Já o motociclista foi encaminhado ao Centro de Ortopedia e Traumatologia (COT) com suspeita de fratura na região das costas.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da concessionária responsável pela rodovia e da Polícia Militar Rodoviária atenderam a ocorrência. O trânsito ficou lento e uma faixa precisou ser parcialmente interditada durante o resgate.

A perícia foi acionada e vai investigar as causas do acidente.

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