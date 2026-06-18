A ação é resultado de uma parceria entre empresas da cidade e tem mobilizado equipes responsáveis pela execução da pintura nos últimos dias. O trabalho inclui desenhos, símbolos e cores associados ao futebol e à participação do Brasil na competição.

A Rua do Porto, em Piracicaba, começou a receber uma pintura temática inspirada na Copa do Mundo. A intervenção está sendo realizada na curva localizada em frente ao restaurante Petisco e reúne elementos relacionados à seleção brasileira.

Moradores e visitantes que circulam pela Rua do Porto já acompanham a transformação do espaço, que é um dos pontos mais frequentados da cidade. A iniciativa tem atraído a atenção de pessoas que passam pelo local e acompanham o andamento dos trabalhos.

A proposta é criar um ambiente relacionado ao clima da Copa do Mundo, reunindo referências ao torneio em uma das áreas mais visitadas de Piracicaba. A expectativa dos organizadores é que o espaço também seja utilizado para registros fotográficos e encontros durante o período dos jogos da seleção brasileira.

Além de servir como cenário para fotos, a pintura busca integrar a programação informal de torcedores e visitantes que acompanham a competição. A intervenção deve permanecer no local durante a realização da Copa do Mundo, ampliando as opções de lazer e convivência na região da Rua do Porto.