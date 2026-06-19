A Seleção Brasileira volta a campo nesta sexta-feira (19) pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2026. Após empatar na estreia, a equipe enfrenta o Haiti no estádio Lincoln Financial Field, na cidade de Filadélfia.

A partida é considerada importante para as pretensões brasileiras na fase de grupos. Uma vitória pode deixar a seleção em situação confortável para buscar a classificação às oitavas de final.

VEJA MAIS