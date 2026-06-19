19 de junho de 2026
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SONHO DO HEXA!

Brasil enfrenta Haiti hoje na Copa; Veja horário e onde assistir

Por Redação / JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução - Reuters
A partida é considerada importante para as pretensões brasileiras na fase de grupos. Uma vitória pode deixar a seleção em situação confortável para buscar a classificação às oitavas de final.
A partida é considerada importante para as pretensões brasileiras na fase de grupos. Uma vitória pode deixar a seleção em situação confortável para buscar a classificação às oitavas de final.

A Seleção Brasileira volta a campo nesta sexta-feira (19) pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2026. Após empatar na estreia, a equipe enfrenta o Haiti no estádio Lincoln Financial Field, na cidade de Filadélfia.

A partida é considerada importante para as pretensões brasileiras na fase de grupos. Uma vitória pode deixar a seleção em situação confortável para buscar a classificação às oitavas de final.

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Horário de Brasil x Haiti

O confronto entre Brasil e Haiti acontece às 21h30 (horário de Brasília), com expectativa de grande audiência entre os torcedores brasileiros.

Onde assistir Brasil x Haiti ao vivo

Os torcedores poderão acompanhar a partida por diferentes plataformas de transmissão.

A cobertura ao vivo será realizada pela Globo, sportv, ge, SBT, NSports e Cazé TV. O portal ge também disponibiliza acompanhamento em tempo real com todos os lances da partida.

Próximos jogos da Seleção Brasileira

Após o duelo contra o Haiti, o Brasil encerra sua participação na fase de grupos diante da Escócia.
    • Brasil x Haiti — 19 de junho, às 21h30
    • Escócia x Brasil — 24 de junho, às 19h

Caminho do Brasil no Mundial

Se terminar a fase de grupos na liderança, a Seleção Brasileira enfrentará o segundo colocado do Grupo F nas oitavas de final. A chave conta com Países Baixos, Japão, Tunísia e Suécia.

Além da vantagem esportiva, a primeira colocação garante que o Brasil permaneça nos Estados Unidos durante toda a sequência da competição.

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