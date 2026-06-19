A Seleção Brasileira volta a campo nesta sexta-feira (19) pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2026. Após empatar na estreia, a equipe enfrenta o Haiti no estádio Lincoln Financial Field, na cidade de Filadélfia.
A partida é considerada importante para as pretensões brasileiras na fase de grupos. Uma vitória pode deixar a seleção em situação confortável para buscar a classificação às oitavas de final.
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Horário de Brasil x Haiti
O confronto entre Brasil e Haiti acontece às 21h30 (horário de Brasília), com expectativa de grande audiência entre os torcedores brasileiros.
Onde assistir Brasil x Haiti ao vivo
Os torcedores poderão acompanhar a partida por diferentes plataformas de transmissão.
A cobertura ao vivo será realizada pela Globo, sportv, ge, SBT, NSports e Cazé TV. O portal ge também disponibiliza acompanhamento em tempo real com todos os lances da partida.
Próximos jogos da Seleção Brasileira
Após o duelo contra o Haiti, o Brasil encerra sua participação na fase de grupos diante da Escócia.
• Brasil x Haiti — 19 de junho, às 21h30
• Escócia x Brasil — 24 de junho, às 19h
Caminho do Brasil no Mundial
Se terminar a fase de grupos na liderança, a Seleção Brasileira enfrentará o segundo colocado do Grupo F nas oitavas de final. A chave conta com Países Baixos, Japão, Tunísia e Suécia.
Além da vantagem esportiva, a primeira colocação garante que o Brasil permaneça nos Estados Unidos durante toda a sequência da competição.