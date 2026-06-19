A cena aconteceu nesta sexta-feira (19), em uma distribuidora de utensílios domésticos no bairro Água Branca. Segundo a Polícia Civil, um dos empregados deixou o portão lateral aberto e já estava com um varal separado para colocar em um carro estacionado do lado de fora. Mas o plano foi por água abaixo.

Um dia normal de trabalho terminou em caso de polícia em Piracicaba. Dois funcionários acabaram atrás das grades depois de serem flagrados tentando furtar produtos da empresa onde trabalhavam.

Policiais civis e guardas municipais chegaram rapidamente ao local e impediram o furto. No começo, o funcionário tentou negar tudo, mas quando o segundo envolvido apareceu, a "casa caiu" .

Pressionados pelas evidências, os dois confessaram que não era a primeira vez. Eles admitiram que vinham furtando mercadorias da empresa havia algum tempo e que parte dos produtos era vendida, enquanto outra parte ficava para uso próprio.

A desculpa dada por um dos suspeitos chamou a atenção. Funcionário há cerca de oito anos, ele afirmou que começou a meter a mão nos produtos depois que pediu aumento salarial e recebeu um "não" dos patrões.