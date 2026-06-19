Um dia normal de trabalho terminou em caso de polícia em Piracicaba. Dois funcionários acabaram atrás das grades depois de serem flagrados tentando furtar produtos da empresa onde trabalhavam.
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A cena aconteceu nesta sexta-feira (19), em uma distribuidora de utensílios domésticos no bairro Água Branca. Segundo a Polícia Civil, um dos empregados deixou o portão lateral aberto e já estava com um varal separado para colocar em um carro estacionado do lado de fora. Mas o plano foi por água abaixo.
Policiais civis e guardas municipais chegaram rapidamente ao local e impediram o furto. No começo, o funcionário tentou negar tudo, mas quando o segundo envolvido apareceu, a "casa caiu" .
Pressionados pelas evidências, os dois confessaram que não era a primeira vez. Eles admitiram que vinham furtando mercadorias da empresa havia algum tempo e que parte dos produtos era vendida, enquanto outra parte ficava para uso próprio.
A desculpa dada por um dos suspeitos chamou a atenção. Funcionário há cerca de oito anos, ele afirmou que começou a meter a mão nos produtos depois que pediu aumento salarial e recebeu um "não" dos patrões.
Enquanto isso, o dono da empresa via o estoque diminuir sem entender o motivo. Somente nesta sexta-feira, após uma conferência, foi constatado o desaparecimento de cerca de R$ 4 mil em mercadorias.
Os dois foram presos em flagrante e levados para a delegacia. Celulares também foram apreendidos e podem ajudar a revelar o tamanho do esquema.
A operação da Polícia Civil ganhou um nome que diz tudo sobre o caso: "Salário Não Justifica".