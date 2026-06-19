Uma denúncia de vizinhos levou à prisão de um homem suspeito de abandonar a própria mãe idosa, mesmo sendo responsável pela administração de sua aposentadoria, estimada em cerca de R$ 16 mil por mês. O caso ocorreu no bairro do Poço, em Maceió, e mobilizou equipes da Polícia Militar por meio do Programa Idoso Protegido.
Ao chegarem ao imóvel, os agentes encontraram a mulher vivendo em um ambiente considerado insalubre. Diante da situação, o filho foi conduzido à Central de Flagrantes e autuado por maus-tratos contra pessoa idosa. Após o resgate, uma filha da vítima assumiu os cuidados da mãe e deverá acompanhar as providências para garantir sua assistência.
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Renda elevada, realidade degradante
Apesar do valor expressivo recebido mensalmente pela aposentada, o cenário encontrado pelas autoridades revelava uma realidade muito diferente. O apartamento apresentava acúmulo de sujeira, restos de comida espalhados, louças não lavadas e um banheiro sem condições adequadas de uso.
Moradores da região relataram que frequentemente ajudavam a idosa com alimentos e outros itens básicos. Também informaram que o fornecimento de energia elétrica era interrompido com frequência devido à falta de pagamento das contas, situação que reforçou a preocupação da vizinhança e motivou as denúncias.
Denúncias expuseram sinais de negligência
Segundo a Polícia Militar, a mulher possui transtornos psiquiátricos e faz uso contínuo de medicamentos controlados. Os agentes observaram que ela não demonstrava compreender a gravidade das condições em que vivia, encarando a situação como algo comum em sua rotina.
Durante a ocorrência, o filho afirmou que prestava os cuidados necessários à mãe e não identificava problemas nas condições do imóvel. A avaliação dos policiais, no entanto, apontou indícios claros de negligência. Localizada após o resgate, a irmã do suspeito informou que desconhecia a situação e atribuiu a falta de contato com a família a desentendimentos antigos entre os irmãos, o que teria dificultado o acompanhamento da idosa.