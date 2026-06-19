Uma denúncia de vizinhos levou à prisão de um homem suspeito de abandonar a própria mãe idosa, mesmo sendo responsável pela administração de sua aposentadoria, estimada em cerca de R$ 16 mil por mês. O caso ocorreu no bairro do Poço, em Maceió, e mobilizou equipes da Polícia Militar por meio do Programa Idoso Protegido.

Ao chegarem ao imóvel, os agentes encontraram a mulher vivendo em um ambiente considerado insalubre. Diante da situação, o filho foi conduzido à Central de Flagrantes e autuado por maus-tratos contra pessoa idosa. Após o resgate, uma filha da vítima assumiu os cuidados da mãe e deverá acompanhar as providências para garantir sua assistência.

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Renda elevada, realidade degradante