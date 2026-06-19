A ação, batizada de “Operação Rede Direta”, foi desencadeada após uma denúncia de possível irregularidade feita pela CPFL. No local, técnicos da concessionária e peritos constataram uma ligação clandestina que desviava energia diretamente da rede pública.

Uma operação da Polícia Civil terminou com a prisão em flagrante nesta quinta-feira (18) de um homem de 41 anos, acusado de furtar energia elétrica em uma oficina de conserto de motocicletas no bairro Alto, em Piracicaba.

Segundo a investigação, o estabelecimento funcionava sem medidor de energia, utilizando uma conexão ilegal para abastecer o imóvel. A fraude foi confirmada por laudo técnico elaborado durante a fiscalização.

O responsável pela oficina recebeu voz de prisão e foi conduzido à unidade policial. Após a lavratura do flagrante, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permaneceu à disposição da Justiça e passará por audiência de custódia.

A operação foi coordenada pelo delegado Thales Fleury, que destacou que o furto de energia causa prejuízos para toda a população, afeta o sistema de distribuição e ainda coloca em risco a segurança de moradores e trabalhadores.