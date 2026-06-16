16 de junho de 2026
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CENA TRÁGICA

Quem era o motociclista que morreu no centro de Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Jenifer Oliveira e redes sociais
O motociclista morreu após grave colisão no centro de Piracicaba.
O motociclista morreu após grave colisão no centro de Piracicaba.

 O motociclista que morreu na manhã desta terça-feira (16), após um acidente no centro de Piracicaba, foi identificado como Marcos de Oliveira, 50. Ele conduzia uma Honda CG 160 Titan e colidiu com um ônibus urbano na Rua Quinze de Novembro, sendo prensado.

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Equipes do Samu foram acionadas, mas a médica responsável pela ocorrência constatou o óbito de Marcos ainda no local. A área foi isolada para o trabalho da perícia técnica.

O caso foi registrado no Plantão Policial como homicídio culposo na direção de veículo automotor e segue sob investigação. A dinâmica do acidente ainda será apurada pela polícia. A cena chocou populares na via de grande movimento.

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