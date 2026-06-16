O motociclista que morreu na manhã desta terça-feira (16), após um acidente no centro de Piracicaba, foi identificado como Marcos de Oliveira, 50. Ele conduzia uma Honda CG 160 Titan e colidiu com um ônibus urbano na Rua Quinze de Novembro, sendo prensado.

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Equipes do Samu foram acionadas, mas a médica responsável pela ocorrência constatou o óbito de Marcos ainda no local. A área foi isolada para o trabalho da perícia técnica.