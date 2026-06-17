O bairro São José viveu cenas de filme de terror na tarde desta terça-feira (16). Uma jovem de apenas 23 anos foi resgatada pela Polícia Civil de um cativeiro de dor e agressões causadas pelo próprio companheiro, um rapaz de 19 anos que acreditava ser dono da sua vida.

O grito de socorro vazou pelas redes sociais e a DEIC de Piracicaba não pensou duas vezes.Equipes acessaram o imóvel e depararam com o cenário de guerra: a vítima, toda arrebentada, com marcas de covardia no rosto, braços, pescoço, costas e ombros. Ele bateu sem dó e ainda trancou a moça para que não pedisse ajuda.

Quando os policiais chegaram, o indivíduo de 19 anos reagiu à abordagem, partiu para cima dos policiais e foi contido na marra. Algemado, ele recebeu voz de prisão por cárcere privado, violência doméstica e resistência.